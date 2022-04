Ante la negativa de aceptar una propuesta de conciliación para resarcir los derechos de una víctima profesora de inglés que en mayo del 2018 denunció acoso sexual por parte de dos elementos navales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación al titular de la Secretaría de Marina (Semar), almirante José Rafael Ojeda Durán.

De acuerdo con el organismo que encabeza Rosario Piedra Ibarra, la víctima solicitó medidas precautorias a la dependencia, sin que fueran otorgadas y, posteriormente, fue agredida sexualmente por uno de ellos. Los elementos navales eran alumnos del Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV) en Ciudad de México.

“La víctima pidió ayuda a las áreas que supuestamente deberían auxiliarla; no obstante, diversas personas servidoras públicas de la Semar ejercieron violencia institucional en su contra, toda vez que no garantizaron su derecho a una vida libre de violencia en su trabajo, ni se respetó su derecho humano a la privacidad y a la protección de datos personales”, señaló la Comisión.

Aseguró que las autoridades responsables no brindaron la atención oportuna ni dictaron las medidas precautorias para protegerla en su área de trabajo cuando denunció la violencia verbal y en redes sociales por parte del elemento naval que era su alumno, ni después de que sufriera la agresión sexual.

Además, dijo, personal de la Semar omitió orientar a la víctima e iniciar una queja al interior de la institución para sancionar al infractor, independientemente de la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público por el delito de violación.

La Semar no tomó en cuenta las declaraciones de la víctima para darle protección desde que sufrió el acoso verbal y a través de redes sociales por parte del agresor, propiciando que el infractor continuara como alumno regular en la asignatura de inglés que la víctima impartía al interior del CESNAV.

Ante su nuevo reclamo, se le comentó que el marino había sido dado de baja, pero no informaron a la víctima que fue por inasistencias y no por su denuncia. Asimismo, la víctima recibió amenazas de la pareja sentimental de su agresor, quien también era alumna en esa institución. Además, la profesora ya no fue recontratada para dar los cursos de inglés en el CESNAV.

Al acreditar la violación a los derechos humanos de la víctima, la CNDH emitió una serie de puntos recomendatorios al titular de la Semar para que se investigue y responsabilice a las personas servidoras públicas que omitieron garantizar el derecho a una vida libre de violencia en el trabajo y proteger y resguardar los datos personales de la víctima.

También solicitó investigar y perseguir, por la autoridad correspondiente, la probable responsabilidad del agente naval por sus conductas hacia la víctima, quien debe ser inscrita en el Registro Nacional de Víctimas para reparar íntegramente el daño, así como brindarle atención médica y psicológica.

