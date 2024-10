La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) haya anunciado que reanudarán labores jurisdiccionales hasta el próximo lunes, luego de que el Consejo de la Judicatura Federal les ordenara regresar a los tribunales y juzgados con la amenaza de aplicar descuentos al personal que falte.

Sin embargo, la Mandataria federal confió en que con este regreso de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) no regresen los “sabadazos”.

Señaló que no era posible que pese a estar en paro de labores, estos trabajadores siguieran cobrando sus salarios.

“Que bueno (que regresen a trabajar) y no es por el gobierno, no es por la presidenta, qué bueno por el pueblo. Ahora espero que no empiecen los sabadazos otra vez. Pero qué bueno que regresan a trabajar, por lo que lo que no podía ser es este paro cobrando además sus salarios”, dijo.

