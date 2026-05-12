Clara Luz Flores presentó su renuncia a la Secretaría de Gobernación (Segob), donde se desempeñaba como titular de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención Social y Reconstrucción.

La exfuncionaria, quien años atrás admitió una reunión con quien fuera líder de NXIVM, Keith Raniere, indicó que se aceptó su licencia con el fin de buscar la candidatura a la gubernatura de Nuevo León, quien también quiere la extitular del Instituto para las Mexicanas y los Mexicanos en el Exterior, Tatiana Clouthier.

“Hoy comienza una nueva etapa, con la misma convicción de siempre”, compartió en sus redes sociales.

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Además, publicó un video de su vista al Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Nuevo León: “Mucho muy contenta, mi partido, en mi tierra. Regresando, que siempre fui y vine, pero ahora ya regresando y estando de lleno aquí en mi tierra, en el calorcito”.

“Vengo muy lista, muy preparada, más lista, más preparada. Los problemas de Nuevo León siguen siendo los mismos y algunos más, así que no se han resuelto los problemas de Nuevo León necesitamos resolver los problemas pensado en la gente, no pensando en las personas sino necesitamos ver los problemas que le duelen todos los días a los ciudadanos de Nuevo León”, declaró.

En 2021, Clara Luz Flores fue candidata a la gubernatura de Nuevo León por la coalición Juntos Haremos Historia, pero quedó en cuarto lugar ante el triunfo de Samuel García.

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