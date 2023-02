A dos meses del atentado en su contra, el periodista Ciro Gómez Leyva señaló que aún no hay avances, desde el pasado 12 de enero cuando le anunciaron que fue detenido en Michoacán el sujeto que supuestamente le disparó desde una motocicleta.

En su espacio informativo de Imagen Televisión, el periodista puntualizó que entiende los tiempos de las investigaciones y de las fiscalías, pero no hay novedad desde hace un mes, cuando se le informó que hasta el momento hay 12 personas detenidas por el atentado.

"Dos meses después, repito lo que dije en las horas posteriores al atentado: alguien me disparó, al parecer con intenciones de matarme; no sé quién fue, no sé por qué", manifestó.

Expresó que confía en las autoridades "porque si en un caso así, uno no confía en la autoridad, ¿en quién sí?".

#ComentarioFinal Se cumplen dos meses del atentado del que fui sujeto. Entiendo los tiempos de las investigaciones y de las fiscalías, pero no hay novedad desde el 12 de enero. Confío en las autoridades, porque si en un caso así, uno no confía en la autoridad, ¿en quién sí? pic.twitter.com/unFh4MIvRF — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) February 15, 2023

De acuerdo con información emitida esta mañana en Grupo Radio Fórmula, David Hernández, abogado de cinco de los 12 imputados, declaró que ninguno de sus clientes ha sido llamado a declarar y que solo han sido señalados como partícipes en los delitos de cohecho, delitos contra la salud y posesión de armas de uso exclusivo de Fuerzas Armadas.

También añadió que lo que sabe es que la célula criminal señalada no existe, por lo que supone la detención de los imputados es un hecho aislado.

Los cinco representados legalmente por el abogado David Hernández fueron vinculados a proceso, pero por causas distintas al atentado.

No hay avances

Gómez Leyva reiteró que las autoridades no le han mostrado avances.

"Dijeron que ellos serían la célula de ejecución, pero ¿quién les dio la orden? No lo sabemos", puntualizó.

Agradeció a las autoridades por darle seguimiento al tema, pero dijo que si un caso que "alcanzó relevencia noticiosa avanza de esta forma, ¿Qué esperar? ¿Qué es el sistema de procuración de justicia en México? ¿En qué han cambiado las cosas? ¿En qué han mejorado las cosas?".

"Concluisión: dos meses, sé que hay 12 personas detenidas, las autoridades aseguran que tuvieron que ver con los hechos y nada más", sostuvo el periodista.

