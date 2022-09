Chocan Morena y sus aliados contra opositores por reformas

La instalación del Congreso General para el periodo ordinario de sesiones y la entrega del 4 Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, llevó a la confrontación entre los grupos de Morena, PT y PVEM y los de oposición, PAN, PRI, PRD y MC por las reformas a la Guardia Nacional y electoral.

El acto protocolario inició a las 18:40 horas en San Lázaro, con una asistencia de 473 diputados y 94 senadores, para un total de 567 legisladores. Lo anterior, a pesar de que, por ley, debía iniciar a las 17:00 horas.

El retraso de casi dos horas se debió a que la bancada de Morena se instaló en el auditorio Aurora Jiménez, donde fueron colocadas diversas pantallas para seguir la transmisión del mensaje oficial del presidente Andrés Manuel López Obrador. Al término del informe, los guindas fueron al pleno agitando banderas de México y gritando “¡es un honor, estar con Obrador!”.

Tras la instalación del Congreso se procedió a la entrega del 4 Informe de Gobierno de manos del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien ingresó para entregar el documento acompañado por un grupo de legisladores de todos los partidos.

Lo hizo entre abrazos, selfies, y apretones de mano durante 18 minutos, lo que motivó rechiflas de los panistas para que se apurara. En tanto, diputados de Morena, PT y PVEM, gritaban “¡Viva México, Viva AMLO!”.

Llamó la atención el abrazo entre López Hernández y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, con quien incluso intercambió palabras al oído.

El secretario de Gobernación informó que el Jefe del Ejecutivo federal “no presentará iniciativa de trámite preferente”.

Al llegar el turno de los posicionamientos en el pleno, el coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, reclamó por la falta de respeto de haber iniciado casi dos horas tarde, y afirmó que el rumbo del país no es el correcto: “México necesita agendas que prioricen los temas más relevantes del país, no caprichos de una persona. Basta ya de reformas fallidas o que no sirvan a México. El PRD privilegiará el diálogo y los acuerdos, pero con la misma convicción defenderemos la Constitución cuando pretenda ser trampeada o violentada”, aseveró.

El senador del PAN, Julen Rementería, pugnó por la autonomía de los poderes y precisó que “para garantizarla se debe entender que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial no están en venta, no son instituciones del gobierno, son instituciones del Estado mexicano, no son tierra de conquista, entiéndanlo, son el freno al autoritarismo, al pensamiento único y a las ocurrencias”.

Pidió decir “no a la transferencia de la Guardia Nacional” y subrayó que “aprobamos su creación como un mando civil, que así siga, basta de caprichos y arbitrariedades. Le han fallado a México”. Blanca Alcalá Ruiz, diputada priista, subrayó que en el país se ha acentuado la pobreza, se ha deteriorado la salud, la educación entró en un callejón sin salida, la violencia hacia las mujeres se ha incrementado y la economía se ha estancado, “lo anterior, por la negativa de reconocer que necesitamos un cambio de rumbo”, sostuvo.

La senadora de MC, Verónica Delgadillo, dijo que en este gobierno se “ha profundizado la militarización. Nos parece preocupante la subordinación con la que pretenden aprobar este viernes, en esta Cámara, la reforma para transitar la Guardia Nacional a la Sedena, es un grave error”.

En defensa de las prioridades legislativas de Morena y aliados del PT y PVEM, Gerardo Fernández Noroña aclaró que digan lo que digan, Juntos Haremos Historia seguirá unido.

“Vamos a seguir unidos en el apoyo al compañero presidente Andrés Manuel López Obrador. Ese INE y ese Tribunal Electoral no le sirven absolutamente a nadie, deben ser modificados y la oposición debe dejar el eufemismo de su moratoria constitucional y comprometerse a hacer las reformas constitucionales necesarias que la transformación de este país necesita”, insistió.

Leonel Godoy, vicecoordinador de Morena, también defendió la reforma: “La Guardia Nacional seguirá siendo civil ahora que pertenezca a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero ese debate lo vamos a dar mañana”, afirmó entre aplausos de sus compañeros de bancada.