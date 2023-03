Chocan Lorenzo Córdova y Gutiérrez Luna; "le dejo la vulgaridad al diputado"

En un foro sobre la reforma electoral, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova reprochó al diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna la denuncia interpuesta contra seis consejeros para buscar presionar directamente al árbitro.

Al abrir la mesa de análisis en la Facultad de Derecho de la UNAM, el diputado de Morena, acusó que hay una campaña política de un grupo definido, de mano de la oposición, que busca contrarrestar al presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Lo afirmo contundentemente no ha habido prudencia por parte de dos personas que tienen una encomienda constitucional debe darle garantía y certeza a todos los jugadores de la arena democrática", señaló.

En respuesta, Lorenzo Córdova inició su intervención asegurando que no va entrar en la "Universidad a la vulgaridad de la discusión ad hóminem. El monopolio de ello se lo dejo al diputado Gutiérrez Luna".

Señaló que el legislador morenista tiene "el triste privilegio de ser la única persona en 30 años de transición democrática de haber roto ese arreglo fundacional de la transición, habiéndonos denunciado penalmente a seis consejeras y consejeros y al Secretario Ejecutivo por decisiones que adoptamos para presionar políticamente al árbitro".

Subrayó que el Plan B pone en riesgo las elecciones, porque sí han analizado la Reforma, en comparación con quienes la votaron en tres horas en el Congreso.

Advirtió que el Plan B El reduce a su mínima expresión la estructura del INE, elimina su carácter permanente, en muchos casos, y sin desaparecer funciones, la somete a cargas abrumadoras.

Sobre las acusaciones de apoyar a la oposición, Córdova respondió que tiene el privilegio de haber sufrido las presiones del anterior gobierno.

"Tengo el privilegio de que me hubieran dicho en su momento, que yo estaba militando a favor del licenciado López Obrador cuando por ejemplo, decidimos no bajarlo de los promocionales a los que tenía derecho por ser dirigente de su partido y lo defendimos porque tenía el derecho, porque no violaba la ley", sostuvo.

ml