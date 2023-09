El Consejo General del INE se dividió en dos bloques ante el desacuerdo para la conformación de las comisiones de Quejas y Denuncias, así como Fiscalización, las cuales serán clave en el proceso electoral de 2024.

Ante los desacuerdos, la presidencia decretó un receso indefinido para llegar a un acuerdo, que deberán votar a más tardar este sábado o de lo contrario, dichas comisiones se quedarán sin operar.

El Consejo se dividió en dos bloques. El primero, conformado por la presidenta Guadalupe Taddei, Norma de la Cruz, Rita Bell López, Jorge Montaño y Uuc-kib Espadas, quienes acusaron un mayoriteo de las otras seis consejerías.

El grupo de consejeros que impulsó el proyecto de integración de comisiones está formado por Claudia Zavala, Dania Ravel, Arturo Castillo, Jaime Rivera, Carla Humphrey y Martín Faz.

El acuerdo propone que la Comisión de Quejas y Denuncias esté presidida por Claudia Zavala; y los otros dos integrantes deberían elegirse entre Rita Bell López, Jorge Montaño y Arturo Castillo.

Dicha comisión es la encargada de resolver y votar las medidas cautelares de las quejas interpuestas contra o promovidas por funcionarios, actores políticos o partidos.

En el caso de la comisión de Fiscalización, la presidencia la disputan los consejeros Uuc-kib Espadas y Jaime Rivera.

El resto de los cuatro integrantes debe votarse entre Carla Humphrey, Norma Irene de la Cruz, Dania Ravel, Rita Bell López y Jorge Montaño.

Consejeros acusan mayoriteo; reviran que hubo acuerdos

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, señaló que “más allá que haya quien quiera que a este instituto le vaya mal, creo que aquí habemos muchos que queremos que a este instituto le vaya bien”.

“Tenemos como común denominador que el proceso camine bien, por lo tanto, tenemos mucha probabilidad de llegar a muy buen término esta conformación”, expresó.

El consejero Uuc-kib Espadas acusó que el martes hubo un intento de negociación que fracasó “ante el cierre de un grupo, hoy se ve que mayoritario, de negociar absolutamente nada en las condiciones críticas y de ir al mayoritazo”.

La consejera Dania Ravel advirtió que en este momento no hay comisiones, y es grave ante el inicio del proceso electoral.

Sin embargo, al agotarse el tiempo de su intervención, el consejero Uuc-kib Espadas le reclamó que había terminado su tiempo y alzó el tono de voz.

La consejera Ravel respondió: “Por favor, no grite. Estamos en una sesión de Consejo General. Usted no es el presidente de este Consejo General, usted no lleva el orden”.

Por su parte, las consejeras Rita Bell López, Norma de la Cruz y Jorge Montaño desconocieron la propuesta presentada por el otro bloque de consejerías.

Al respecto, la consejera Carla Humphrey sostuvo que a todas las consejerías se les presentó un cuadro con las propuestas de integración de comisiones, por lo que expresó su extrañeza de que se desconozca esta discusión previa.