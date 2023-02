Cesan a 34 médicos residentes de Pemex por participar en huelga

A casi tres meses del inicio de la huelga convocada por médicos residentes de los hospitales de Petróleos Mexicanos (Pemex), autoridades de la institución negaron la renovación del contrato de casi 40 profesionales de la salud que participaron de forma activa en las protestas por la falta de pago del monto correspondiente de aguinaldo.

Fuentes de la Coalición de Trabajadores de Médicos Residentes de PEMEX informaron a EL UNIVERSAL que tras un mes de amenazas y sin argumentos legales, ayer las autoridades encargadas de su contratación en el Hospital Central Sur y Hospital Central Norte rescindieron el contrato de 34 doctores de todos los niveles y áreas que eran miembros activos de la coalición.

“El primero de marzo inician los periodos de residencia en todo el país, entonces ayer nos llamaron a la renovación del contrato, pero a quienes formamos parte del movimiento nos llamaron en el último horario para decirnos que no estaban nuestros contratos, que no serían renovados y que no trascienden porque PEMEX no los va a renovar, esto sin una carta de despido o documento legal”, narraron.

Presumen que esta acción pudo realizarse con dolo pues la fecha coincide con el final de la fase de recontrataciones, por ello los médicos residentes explicaron que será difícil encontrar plazas con vacantes en otras instituciones hasta el nuevo ciclo de contrataciones.

“La intención es truncar nuestra carrera. Ya nos habían intentado bloquear negándonos clases, prácticas y con otros obstáculos académicos por nuestra intención de formar un sindicato. Sin embargo; creemos que los más afectados serán los pacientes de ambos hospitales porque aunque somos más de cien practicantes habrá falta de personal experimentado y no se darán abasto en urgencias, por ejemplo”, señalaron.

Debido a que el despido fue ayer por la tarde, indicaron que se encuentran analizando las vías de actuación en contra del despido injustificado, pero no descartan realizar protestas en las inmediaciones de las sedes Norte y Sur de los hospitales de PEMEX.

