Ceci Flores, madre buscadora y fundadora de Madres Buscadoras de Sonora y de México, informó este martes que acudió a buscar a “El Comander”, el hombre que desapareció a su hijo, a su casa ubicada Punta Chueca, y advirtió que si la matan “fue por hacer el trabajo que las autoridades no pueden hacer”.

“A este lugar yo vine hace 6 años, aquí vivía ‘El Comander’, en esa casa que se mira allá atrás, ahí vivía la persona que se encargó de desaparecer a mi hijo”, expresó la madre buscadora en un video difundido redes sociales.

“Hoy vengo nuevamente a pedir, a suplicar, a implorar para que esta persona vea mi dolor, mi sufrimiento casi 6 años y que no me ha entregado a Marco Antonio”, agregó.

Además, enfatizó que “yo no buscó justicia, no me interesan culpables, yo quiero solamente recuperar a mi hijo” e informó que se realizará una brigada para la búsqueda de éste del próximo 3 al 7 de mayo.

“Estoy cansada de pelearme con las autoridades, de pelearme con la sociedad (...) Sólo quiero que ‘El Comander’ vea el dolor con el que ando, el dolor con el que estoy, con el que buscó y que sólo quiero encontrar a mi hijo”, añadió.

Asimismo, señaló que hizo público el video para que “El Comander” lo vea, “y que sepa que no me voy a cansar, no me voy a rendir y voy a seguir luchando por mi desaparecido sin rendirme, hasta encontrarlo, hasta que me diga dónde está mi hijo”.

Vine a buscar a su casa al que desapareció a mi hijo, si me matan, sepan que fue por hacer el trabajo que las autoridades no pueden hacer.



Hace 6 años vine a esta casa a buscar “al comander” para que liberara a mis hijos, pero solo libero a uno, a Marco lo desapareció.



Hoy… pic.twitter.com/ikOgnweeLK — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) April 30, 2025

