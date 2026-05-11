El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, afirmó que el caso de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, dejó de ser un expediente aislado para convertirse en la radiografía de un estado “infiltrado, capturado y utilizado por el crimen organizado”.

En un comunicado, el dirigente panista sostuvo que Sinaloa no vive una crisis accidental, sino las consecuencias de haber entregado el poder público a estructuras vinculadas con el narcotráfico y de que Morena, al llegar al poder, se haya convertido en un “narcopartido”.

“Mientras las familias buscan a sus desaparecidos y entierran a sus muertos, Morena protege a políticos acusados de operar para el narcotráfico”.

Romero Herrera advirtió que las acusaciones del gobierno de Estados Unidos en contra de funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa exhiben un problema mucho más profundo: la presunta infiltración criminal en campañas electorales, corporaciones policiacas, fiscalías, gobiernos y estructuras políticas del oficialismo.

El dirigente opositor denunció que Morena intenta esconder la gravedad del caso detrás de falsos discursos sobre soberanía, mientras abandona a las víctimas de la violencia y protege políticamente a los señalados por el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Ya no estamos frente a casos aislados. Estamos frente a un patrón sistemático de infiltración criminal en gobiernos, campañas, policías, aduanas, fiscalías y estructuras de Morena”, sostuvo.

El panista dijo que el caso Rocha Moya se suma a otros señalamientos que involucran a personajes y gobiernos morenistas en distintas entidades, entre ellas Baja California, Tamaulipas, Tabasco y Michoacán, además de investigaciones relacionadas con el huachicol fiscal, financiamiento ilegal y presuntos vínculos entre autoridades y grupos criminales.

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