Este lunes circuló en redes sociales un video en el que se ve a exfuncionarios del Senado de la República recibir dinero en efectivo empaquetado en fajos de billetes.

En el material aparecen Guillermo Gutiérrez Badillo, quien trabajó en el Senado y hasta el día de hoy se desempeñaba como secretario privado del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez.

También se observa a quien hasta el momento se presume es Rafael Caraveo, exsecretario técnico del Senado.

La difusón del video se vinculó a una cuenta creada aparentemente por el hermano del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien luego, a través de los abogados de Emilio, se deslindó de la publicación.

A continuación te presentamos la conversación que sostienen los funcionarios, en la cual no queda claro si se refieren a bolsas, fajos o millones de pesos.

-Estos son diez así, ¿no?

-Ajá. Son dos, cuatro, seis, ocho, diez, luego uno, dos, tres, cuatro, cinco

-Ah, tienes aquí…

-Son 200

-Dos, cuatro, seis, ocho, diez, es uno. Dos, cuatro, seis, ocho, diez…

- Estos vienen cerrados

-¿Son dos en total?

-Sí, uno y medio y uno y medio. Son de 250. Quinientos, quinientos, uno, uno quinientos. Igual. 500, uno. Uno, dos cincuenta… Aquí vienen dos de cien y uno de cincuenta.

- Ese viene sellado

-Entonces es: 500, uno. Uno 250 y 250, suma 500

- Inaudible

- Ese sí viene completo. 500 uno y uno 500

- Seis, tres, nueve

- Inaudible

- Quinientos y quinientos

- Ahí van diez

- inaudible. Todos son de a doscientos

- Inaudible

- Dos, cuatro, seis, ocho y diez. Es uno

- Dos, cuatro, seis, ocho. Inaudible. No ya

- Son tres, cuatro, cinco

- Son seis, siete, ocho.

- ¿Es cierto?

- Sí, ocho

- Nueve, ¿no? Sí está bien

- Perdón, ¿once?

- Son doce, aquí son tres

- Cuatro, cinco, seis, siete, ocho

- Ocho abajo

- Le iba a comentar, creo que en el otro no eran 19, eran 18.

- Ah bueno lo que pasa, es un… consecutivo ahí.

- Sí, nomás para que lo chequen

- ¿Sí lo checas?

- Sí sí sí…

- ¿Le pongo 19 nomás?

- Si quieres ponle 19

- Ah no, pero pérame, el otro…

- Lo que pasa es que no son consecutivos de ustedes

- O sea, yo llevo consecutivos internos

- Estos son internos

- Pero el otro, el pasado, sí era 19

- Es que la vez que no pudiste estar era 17

- Y este que yo vi, que fue esta vez que estuviste, era 19

- Tons debería ser 18

- Ah no, pero por eso digo que son internos

- 18 es de otra cosa

- O sea, no tiene que ver con ustedes

- No son 19 entregas con ustedes

- Ah ok

- Sí, no tiene que ver eso con…

- Es como que interno

- Es para llevar nosotros control

- ¿Qué nos falta?

- ¿Mi cita próxima?

- No sé

- Ahora sí no me han dicho

- Ya me adelantaron esto

- Las que te dije, igual por ahí del jueves

- Pero pues bueno…

- No, está bien

- Perfecto, gracias. ahí estamos. Cuídense

Tras ser divulgado el video vinculado al caso de Emilio Lozoya, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, anunció la destitución de Guillermo Gutiérrez Badillo, quien se venía desempeñando como su secretario privado.

A través de su cuenta de Twitter, el gobernador de Querétaro aseguró que nunca tuvo conocimiento de los supuestos actos de corrupción.

“Determiné el cese inmediato de Guillermo Gutiérrez Badillo, para que contribuya en el esclarecimiento y deslinde de responsabilidades del video difundido, ante la autoridad competente", escribió.

Por su parte el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, aseguró que de confirmarse que militantes del partido están involucrados en este caso serán expulsados inmediatamente.

En un breve comunicado, el dirigente blanquiazul pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que se investigue y se proceda de inmediato contra quienes resulten responsables de estos hechos de corrupción.

“De confirmarse que se trata de militantes del PAN se procederá a su inmediata expulsión” , dijo.

Mientras que los abogados de la familia Lozoya aseguraron que Juan Jesús Lozoya, hermano del exdirector de Pemex, no tiene ninguna cuenta creada en la plataforma donde tuvo origen la publicación del video.

Por lo que la difusión del video en redes sociales se ejecutó mediante la comisión de un delito, al crear una cuenta falsa en la plataforma de YouTube y suplantando la identidad de Juan Jesús Lozoya.

Ante ello, y según los abogados de Emilio, Juan Jesús ya prepara una denuncia ante la Fiscalía General de la República.

Consultada al respecto, la Fiscalía General de la República contestó que el video difundido no ha sido presentado en el caso de Lozoya como prueba.

