El presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó los actos de violencia durante una manifestación, en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), para exigir justicia en el Caso Ayotzinapa.



En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, López Obrador dijo que se busca desacreditar a su gobierno, enrarecer la situación y no descartó que en estos actos esté involucrado el conservadurismo.



“Nosotros no vamos nunca reprimir al pueblo, por eso lo del llamado a los papás, a los jóvenes que están movilizándose ahora por la causa de Ayotzinapa: ¡Mucho ojo!, no se dejen, nosotros nos vamos a reprimir, y siempre vamos a estar del lado de la justicia y no traigan bombas molotov, y no traigan piedras, y no olviden que el soldado es pueblo uniformado”, expresó.



A casi ocho años de la desaparición y asesinato de los estudiantes, el Presidente dijo que se ha informado a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa sobre los avances de la investigación que realizó la Comisión Preodenfial del caso.

“Pues yo creo que hay intereses que es lo que buscan es enfrentarnos, desacreditar al gobierno porque los integrantes de Ayotzinapa, los padres de los jóvenes han estado informados de todo lo que estamos haciendo, se está aclarando lo que sucedió, castigando a los responsables, sin impunidad”, declaró.



“Están queriendo enrarecer la situación porque siempre hay gente que no quiere que se resuelvan los problemas porque viven del conflicto, imagínense si ya no se violan derechos humanos por parte del Estado pues ya no se tiene materia, y ellos quieren seguir sosteniendo de que se violan los derechos humanos y yo digo no, no somos iguales”.



Señaló que si se protesta, se tiene que hacer de manera pacífica: “¿Qué es eso de venir a la Fiscalía con bombas y a tirar piedras? ¿Cómo enfrentar la violencia con la violencia? ¿En qué se parecen a Gandhi, a Martin Luther King, a Mandela? ¿Dónde está la no violencia? ¿La resistencia civil pacífica? Encapuchados tirando piedras, ahí es el conservadurismo o lo que suele pasar, que los extremos se tocan, la extrema derecha y la extrema izquierda”.



