Señor Director:En relación con la nota periodística firmada por Antonio López Cruz, Adalberto Fuentes Martínez aclara lo siguiente:
Contrario a lo señalado en la nota, se precisa que se me otorgó un poder para emitir reportes a las autoridades competentes, limitada a funciones regulatorias legítimas, tal y como lo dicta la regulación aplicable y la ley para tales efectos. Mi poder fue revocado en junio de 2025 con motivo de la terminación voluntaria de mi relación laboral con la empresa por así convenir a mis intereses personales, educativos y profesionales.
La nota sugiere irregularidades en la rotación de representantes legales, lo cual es inexacto y falso. Mi rol pasado no tiene relación alguna con algún hecho ilícito.
No obstante, durante mi función en ningún momento recibí instrucción o se ejecutó acto alguno que implicara que la empresa cometiera o se implicara en algún hecho contrario a la regulación y/o la ley.
Lamento la publicación de información imprecisa y falsa que daña mi reputación y exijo la rectificación inmediata para evitar mayores perjuicios. Me reservo el ejercicio de acciones legales que en derecho correspondan.
Lo anterior se formula con la formalidad y seriedad que el caso amerita, solicitando a EL UNIVERSAL su publicación inmediata conforme a la Ley Reglamentaria, bajo apercibimiento de las sanciones correspondientes.
Atentamente
Adalberto Fuentes Martínez
