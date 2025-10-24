Señor Director:En relación con la nota periodística firmada por Antonio López Cruz, Adalberto Fuentes Martínez aclara lo siguiente:

Contrario a lo señalado en la nota, se precisa que se me otorgó un poder para emitir reportes a las autoridades competentes, limitada a funciones regulatorias legítimas, tal y como lo dicta la regulación aplicable y la ley para tales efectos. Mi poder fue revocado en junio de 2025 con motivo de la terminación voluntaria de mi relación laboral con la empresa por así convenir a mis intereses personales, educativos y profesionales.

La nota sugiere irregularidades en la rotación de representantes legales, lo cual es inexacto y falso. Mi rol pasado no tiene relación alguna con algún hecho ilícito.

No obstante, durante mi función en ningún momento recibí instrucción o se ejecutó acto alguno que implicara que la empresa cometiera o se implicara en algún hecho contrario a la regulación y/o la ley.

Lamento la publicación de información imprecisa y falsa que daña mi reputación y exijo la rectificación inmediata para evitar mayores perjuicios. Me reservo el ejercicio de acciones legales que en derecho correspondan.

Lo anterior se formula con la formalidad y seriedad que el caso amerita, solicitando a EL UNIVERSAL su publicación inmediata conforme a la Ley Reglamentaria, bajo apercibimiento de las sanciones correspondientes.

Atentamente

Adalberto Fuentes Martínez