Estefanía Veloz, exmilitante de Morena y presentadora de televisión en Canal Once, defendió que la periodista Carmen Aristegui tiene derecho a entrevistar a personajes públicos como el excandidato presidencial Francisco Labastida.

En un mensaje que escribió en redes sociales y luego borró, Veloz se expresó por las críticas que ha recibido Aristegui por haber entrevistado a Labastida, quien declaró que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene nexos con el narco y que fue apoyado con votos por el PRI en las elecciones presidenciales de 2018.

“Ya paren, no pueden estar mirando el ombligo entrevistando solo gente de la 4T. (Aristegui) Hace periodismo para su canal de noticias y aunque ha publicado malas investigaciones como la de sembrando vida, tiene derecho a entrevistar personajes públicos”, escribió Estefanía Veloz.

“La crítica no es a quien entrevista. Es a la forma y orientación que imprime la entrevistadora. Labastida no es el primer caso, allí estuvo Creel también, etc. Carmen no da paso sin huarache. No hay casualidades”, escribió la usuaria de Twitter @bingen_v.

“Creel y otros. Yo no hablo sobre el contenido de la entrevista pero criticarla por invitarlo ya es mucho”, respondió Estefanía Veloz.

“máster. neta, neta, neta.. ¿oíste la entrevista completa? ¿has oído las entrevistas que suele hacer Carmen desde hace unos 20 años? Entrevista de la mismita forma a gente de todas las facciones. Ella no es responsable de las respuestas del entrevistado”, escribió la usuaria @patipenaloza.

“Cuando le dió voz a MALO fue su heroína por dar voz a la verdad y ahora que la verdad les incómoda ya la critican , que difícil es defender a MALO”, escribió @EdmundoPrezCeb2.

“Un ridículo ex fan, seguidor, adorador e idólatra de Carmen que hoy en su papel de aplaudidor incondicional de AMLO, le toca escupir contra el viento de la historia y repudiar a la mejor periodista de este país que es 100% solvente ética y profesionalmente y no se hinca ante AMLO”, escribió @patyolveram.

“Esa señora a sido una de las decepciones más grandes, mi mamá no soporta ni mencionarla. Esta muy enojada y lo que le sigue”, djo @ChargoyAna.

