Carla Humphrey ve viable competir por presidencia del INE; afirma que no es reelección

La consejera del INE, Carla Humphrey, afirmó que es viable que pueda competir por la presidencia del Consejo General, ya que en su interpretación no se trataría de reelección.

"Hice un análisis y creo que hay una vía de interpretación. Es la primera vez que se aplica el artículo 41 Constitucional para renovar la presidencia del INE", expuso.

Consideró que son atribuciones distintas porque en este momento pertenece al Consejo General, mientras que la presidencia es otro órgano, como también lo ha determinado la Sala Superior del TEPJF.

"Creo que no podría hablarse de reelección porque uno se reelige cuando está acabando un cargo. Yo llevo dos años y medio", puntualizó.

Entre otros casos similares, recordó que hay consejeros que han transitado de IFE al INE, por lo que consideró que no hay un impedimento.

Aclaró que al momento de registrarse, no había una convocatoria específica para la presidencia del INE. Sin embargo, en su ensayo especificó que quería aspirar a la presidencia.

La consejera señaló que "son tiempos desafiantes, y quiero aportar mi trabajo justamente para poder enfrentar los retos que se nos vienen en frente como autoridad electoral".

"Me parece importante registrarme para esta convocatoria; me parece importante que alguien de dentro que lleva dos años y medio en este tema, que ya ha recurrido instituciones locales, también la jurisdiccional electoral, que he estado fuera del INE, pero he regresado. Me parece importante poder aportar esta experiencia", expresó.



rmlgv