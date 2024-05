Luego de darse a conocer la muerte del franco-mexicano Orion Hernández , secuestrado por Hamas, la canciller Alicia Bárcena indicó que el 28 de mayo les harán un homenaje en Israel a todas las personas pudieron rescatar, lamentablemente fallecidos.

En entrevista con Leonardo Curzio, la secretaria de Relaciones Exteriores indicó que los restos de Orion Hernández podrían ser repatriados el 30 o 31 de mayo. Indicó que, de acuerdo con las información de autoridades de Israel, el franco-mexicano falleció el 7 de octubre.

“Nosotros creíamos que estaba vivo y por eso hicimos muchas gestiones para rescatarlo”, dijo Bárcena al mencionar que los esfuerzos se hicieron con autoridades de Francia y Qatar.

Mencionó la canciller Bárcena que también se trabaja para el rescate de los mexicanos Arturo Zacarías y Marco Gómez, quienes fueron tomados como rehénes por los huthíes de Yemen mientras estaban en un buque en el Mar Rojo. Aseguró que están bien y han logrado hablar con sus familias.

Caso Ecuador

Luego de que la Corte Internacional de Justicia desestimó la petición de México de ordenar medidas cautelares contra Ecuador tras el asalto a la embajada en Quito, la secretaria de Relaciones Exteriores apuntó que “lo central” de esta decisión es el reconocimiento de la inviolabilidad de los locales diplomáticos, y la no repetición.

“Para mí, lo más importante es que la Corte reconozca y afirme que no puede haber repetición en un acto de violación a un local diplomático, y la agresión a un personal diplomático”, dijo.

“A mí lo que no me gusta es que estamos reconociendo la palabra de Ecuador, como si fuera una palabra confiable. No fue confiable en un momento dado, a mí me hubiera gustado una afirmación más contundente”, agregó.

De cara al voto de los mexicanos en el extranjero, Alicia Bárcena puntualizó que personal de Relaciones Exteriores no estará en los lugares de votación: “Nosotros lo que estamos haciendo es facilitando todo (...) pero el personal de las Relaciones Exteriores no va a estar, ya estamos entregando los locales el próximo viernes, el Instituto Nacional Electoral y ellos ya toman posesión del lugar, del local (...) la responsabilidad es totalmente del INE”.