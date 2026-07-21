Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), recibió este martes al presidente ejecutivo de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Sergio Díaz-Granados.

La SRE indicó que dialogaron sobre proyectos de desarrollo sostenible y de integración económica en la región, además que el canciller instó a la inversión en nuestro país.

"El secretario Velasco destacó a México como un destino ideal para la inversión, gracias a su infraestructura, al crecimiento sostenido de la inversión extranjera directa y a los programas del Gobierno de México que incentivan su atracción", dijo la Cancillería.

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El Banco aseguró que "México y CAF fortalecen su alianza para impulsar una agenda de desarrollo con impacto regional".

Comentó que se avanza en iniciativas que fortalezcan el desarrollo sostenible, la integración regional y la movilización de inversiones estratégicas.

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"Durante el encuentro también dialogaron sobre el papel de México como un socio clave para el crecimiento de América Latina y el Caribe y sobre las oportunidades para seguir promoviendo proyectos que impulsen la competitividad, la transición verde y la integración económica de la región", apuntó.

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