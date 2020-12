"Campaña de vacunación no debe privilegiar a integrantes del Congreso Unión": presidente del Senado

El presidente del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar (Morena), señaló que la vacuna contra el Covid-19 debe aplicarse primero al personal médico, adultos mayores y personas con padecimientos crónicos.

Por su parte, el senador Israel Zamora Guzmán (PVEM), quien hace dos semanas advirtió que los servicios hospitalarios de la Ciudad de México se enfilaban al colapso en la atención a la enfermedad del Covid-19, afirmó que "la contingencia sanitaria aún no finaliza, no bajemos la guardia", y sugirió en sus redes sociales a que la gente se cuide desde casa.

"No ha sido fácil vivir la pandemia de Covid-19, que ahora se vuelve más riesgo debido a la influenza invernal, pero debemos hacer el mayor esfuerzo en esta época decembrina para protegernos", dijo Zamora Guzmán, quien ha propuesto que "se refuercen las campañas de difusión, detección temprana y atención oportuna de la enfermedad".

También lee: Aterriza avión con primeras vacunas de Pfizer a México

Eduardo Ramírez Aguilar al expresar su beneplácito por la llegada a México de la primera entrega de vacunas contra el coronavirus estableció que "la campaña de vacunación (que empieza este jueves) no debe privilegiar a los integrantes de los poderes de la Unión".

Dijo que "también es relevante tomar en cuenta a los docentes de México, ya que el papel social que desempeñan en la enseñanza demanda de un cuidado y atención prioritaria".

rmlgv/nv