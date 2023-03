Calderón critica invitados VIP y sillas separadas en mitin del Zócalo por el 18 de Marzo

El expresidente Felipe Calderón calificó de "clasismo" la organización de la plancha del Zócalo para el mitín por el Aniversario de la Expropiación Petrolera.

En sus redes sociales el expresidente compartió. "Más allá de que eso pueda considerarse clasismo o no, el ocupar áreas importantes de la plancha para invitados VIP con sillas separadas y delimitada con amplios pasillos, junto con diversas plataformas para prensa y producción televisiva ayuda mucho al “llenado” del Zócalo".

Más allá de que eso pueda considerarse clasismo o no, el ocupar áreas importantes de la plancha para invitados VIP con sillas separadas y delimitada con amplios pasillos, junto con diversas plataformas para prensa y producción televisiva ayuda mucho al “llenado” del zócalo. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) March 19, 2023

Lee también: México es un país libre, no colonia ni protectorado de EU, advierte AMLO en mitin por el 18 de Marzo

Al finalizar la concentración el Gobierno de la Ciudad de México estimó la asistencia de 500 mil personas al evento; durante el día contingentes de diferentes estados de la república se concentraron en el Zócalo, mismos que fueron mencionados por el presidente en su discurso a manera de pase de lista.

Tras el veredicto de Genaro García Luna, en el que fue declarado culpable de cinco cargos, el presidente retomó la polémica en su discurso sobre la "soberanía energética".

"Quiero dejar de manifiesto que ya no es el tiempo de Calderón, ni de García Luna, que ya no es de los vínculos turbios entre el gobierno de México y las agencias del gobierno de EU, ahora no hay simulación, de verdad se combate a la delincuencia organizada y de cuello blanco, porque no hay corrupción, no hay impunidad, ni existen relaciones de complicidad con nadie" señaló el presidente.



Más tarde en sus redes sociales, el líder del ejecutivo compartió dos fotografías mostrando el lleno del Zócalo en la que destacó la frase: "La soberanía no es un concepto anacrónico ni patriotero; es el respeto a la independencia y dignidad de los pueblos. ¡Gracias!"

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

tjm/rcr