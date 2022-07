¿Buscas trabajo? Revisa cómo es y cómo funciona el Portal de Empleo de la STPS

En 2021, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) lanzó un portal digital para buscar empleo, por medio del cual a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE) se ofertan más de 481 mil vacantes, para las y los ciudadanos interesados en prestar sus servicios en distintas áreas acorde a su perfil, preparación y aptitudes.

A un año de la creación del Portal del Empleo, la STP ha logrado emplear a 259 mil 917 personas en un trabajo formal que ofrecen más de 32 mil empresas, que están registradas en la plataforma. De las personase empleadas 115 mil 469 son mujeres y 144 mil 448 hombres.

El Portal del Empleo surgió con el objetivo de brindar una herramienta más óptima para ayudar a que las personas encuentren trabajo de forma más rápida y sencilla y que las empresas puedan reclutar al personal que más se apega a sus necesidades.

¿Cómo es y en qué consiste el Portal del Empleo?

La STPS recordó que hace un año, el Servicio Nacional de Empleo desarrolló el Portal del Empleo como una solución tecnológica del Gobierno de México que facilita la vinculación laboral de quienes buscan trabajo, con empresas que requieren contratar talento para ocupar sus vacantes.

La plataforma digital se apoya en el Servicio Nacional de Empleo (SNE), el cual brinda atención de intermediación laboral entre empresas y solicitantes de empleo. Por lo que el acceso al portal es tanto para empleadores como para solicitantes de trabajo.



Los primeros pasos para buscar empleo

El primer paso para buscar empleo es acceder a la página https://www.empleo.gob.mx/registro-usuario, registrarse y crear un perfil en la plataforma. Para la que tendrás que registrar tu nombre, correo electrónico y crear una contraseña para tu perfil.

En seguida recibirás en tu correo un mensaje de confirmación de registro y un enlace que te manda al Portal del empleo para registrar los siguientes datos: CURP, datos de escolaridad; número telefónico, datos de experiencia laboral y las habilidades con las que cuentas.

Una vez hecho tu registro podrás acceder a las vacantes laborales ofertadas y podrás recibir en tu perfil del Portal del Empleo, en tu correo electrónico y a tu teléfono celular las vacantes que se ajustan más a tu perfil.

El Portal del Empleo cuenta con inteligencia artificial que optimiza la búsqueda de empleo con las vacantes registradas a partir de la experiencia académica, laboral, la ubicación geográfica y los intereses proporcionados en el registro.

Opciones internacionales de trabajo

En caso de que busques empleo serás atendido por un consejero laboral, quien te orientará a partir de una entrevista, y si eres empleador serás atendido por un concertador empresarial. Cualquiera de los dos casos serán atendidos a través de la línea telefónica 800 841 2020, sin costo alguno.

Además, las ofertas no solo se limitan a México, si no que podrás echar un vistazo a trabajos en Estados Unidos y Canadá, aunque dichas vacantes se publican periódicamente y no siempre están disponibles, por lo que tendrás que estar pendiente del portal si quieres trabajar fuera del país.

