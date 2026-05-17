Con la participación de representantes sindicales, legisladores, organizaciones sociales, cámaras empresariales, académicos, juventudes y liderazgos territoriales de las 16 alcaldías se llevó a cabo la Convención de la Ciudad de México.

Se trata de un espacio de diálogo y articulación política impulsado por el diputado federal y vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, con el propósito de fortalecer una agenda social y territorial para consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación.

Entre las y los asistentes también destacaron las diputadas y diputados federales Meggie Salgado, Gilberto Daniel Castillo y María Teresa Ealy Díaz, quien se ha consolidado como una de las figuras con mayor presencia territorial en la alcaldía Miguel Hidalgo gracias a su trabajo permanente con los sectores populares y su liderazgo político, perfilándose como un as bajo la manga para fortalecer el proyecto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Durante su intervención, Alfonso Ramírez Cuéllar señaló que el objetivo del movimiento es profundizar las reformas sociales, institucionales y políticas impulsadas desde 2018.

“La idea es construir el segundo piso de la transformación, avanzar hacia cambios más profundos y fortalecer las políticas públicas y reformas necesarias para el país”, expresó ante representantes sociales, sindicales y territoriales reunidos en la convención.

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