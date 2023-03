"Biografía es testigo de mi congruencia", asegura Ebrard durante presentación de su libro

A meses de la elección del candidato a la presidencia de Morena, el canciller Marcelo Ebrard presentó su biografía titulada "El camino de México", que calificó como un ejercicio de transparencia y prueba de su congruencia personal y política.

En la presentación del libro, en el Palacio de Minería, afirmó que no debe nada en estos 42 años de trayectoria.

"Si debiéramos algo, si fuéramos gente chueca hoy no estaríamos aquí", sostuvo.

Sus simpatizantes, entre los que habían diputados, senadores, presidentes municipales y otros, lo recibieron con aplausos grito de "¡Presidente!" en repetidas ocasiones, y hasta el final del evento.

Expuso que el libro "tiene como objetivo un mensaje: Lo que tenemos para la contienda que se avecina, cada cual lo que somos y lo que hemos hecho, lo demás no importa. Nuestros hechos, nuestra vida, nuestra persona. Eso es lo que proponemos. La congruencia allí está".

Si bien en el libro no menciona nombres, señaló que ha visto traidores, o para evitar usar esa palabra, "personas que no tienen convicción ni le tienen afecto al pueblo".

El canciller destacó que México está en un buen momento de inversiones y crecimiento, como la instalación de una planta de Tesla, por lo que deben aprovechar la oportunidad.

"Tenemos todo para tomar esta oportunidad, para estar a tiempo para que nuestro país cambie para siempre; que no tengamos pobreza y que seamos una clase media mayoritaria", manifestó.

Foto: Gabriel Pano. EL UNIVERSAL

El periodista Ricardo Raphael afirmó que se desató una maquinaria para que Marcelo Ebrard no regresara a la competencia por la presidencia, con la Línea 12 del metro.

"Jugarse la apuesta de construir una nueva línea del metro era apostar por lo imposible. Por eso fue tan cuidadoso y puede decir: por ese tema que le busquen, nada le pudieron encontrar. No hay nada escondido en el closet", aseguró.

Recordó que después de ser jefe de Gobierno, vio pasar la candidatura de la Presidencia de la República muy cerca, por 36 votos, en la encuesta que ganó Andrés Manuel López Obrador, y con ello, la tentación de buscar otra vía.

"La tentación es muy grande. Eran muchísimos quienes decían: rompe, quiebra, lánzate. Y lo ha dicho con toda claridad ¿Y qué? ¿Condecerle la derrota de la izquierda a la derecha? Se requiere absoluta entereza para abrazar el mástil, y como le dijo Andrés Manuel López Obrador en ese momento, 'no dejarse arrastrar por el cabti de las sirenas'", apuntó.

En la presentación, la escritora Elena Poniatowska reconoció el trabajo del canciller Marcelo Ebrard para lograr la despenalización de la interrupción del embarazo en la capital, cuando fue jefe de Gobierno. Sostuvo que ha apoyado "a las mujeres más olvidadas de nuestro país.

Foto: Gabriel Pano. EL UNIVERSAL

Por su parte, Leticia Bonifaz, doctora en derecho por la UNAM y excolaboradora de Ebrard Casaubon, recordó que siempre se ha caracterizado por una persona que planea todo con anticipación, incluso con planes A, B y C.

Reconoció su gestión para lograr el matrimonio igualitario en la capital, entre otras decisiones para avanzar en derechos, a pesar del costo político que implicaba.

