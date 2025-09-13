Más Información

La Secretaría de Educación Pública () anunció la apertura del registro en línea para la Beca Universal Rita Cetina de Educación Básica, dirigida a de nuevo ingreso a secundarias públicas.

A través de un comunicado, la dependencia explicó que el proceso estará disponible del 15 al 30 de septiembre en la página oficial . Con este programa, dijo, se prevé alcanzar en 2026 una cobertura de 17.2 millones de becarias y becarios de educación básica.

Indicó que el programa de Becas para el Bienestar, en sus tres modalidades, contará en 2026 con un presupuesto de 185 mil millones de pesos, lo que permitirá beneficiar a 21.6 millones de estudiantes, convirtiéndolo en el programa social con mayor número de beneficiarios en el país.

Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria

Agregó que a partir de 2026 se incorporará al 100 por ciento del alumnado de primaria a la Beca Universal Rita Cetina. En enero se integrarán las y los estudiantes de 6°, 5° y 4° grado, mientras que en septiembre se sumarán quienes cursen 3°, 2° y 1°.

Señaló que la Beca Universal Benito Juárez para la Educación Media Superior beneficiará a 4.1 millones, mientras que la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro para educación superior beneficiará a 409 mil 419 alumnas y alumnas.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), exhortó a madres, padres y familias a crear su cuenta Llave del Gobierno Federal para agilizar los trámites de registro de sus hijas e hijos.

Precisó que las y los estudiantes que ya reciben la Beca Universal Rita Cetina no necesitan registrarse nuevamente, pues el proceso está dirigido únicamente a quienes ingresan por primera vez a secundaria.

