Batas no tienen utilidad clínica, responde Salud

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, rechazó que haya una confrontación con los gobernadores de Acción Nacional y aclaró que el equipo que denunciaron los panistas no tiene utilidad clínica.

“No hay confrontación alguna con ningún gobernador... como hemos dicho siempre, estamos dispuestos a escuchar, hemos tenido conversaciones con los gobernadores que se han autoidentificado en un grupo, es respetable que se organicen como consideren y el grupo del PAN, a ellos les decimos que el equipo del que denuncian no tiene utilidad clínica”, indicó.

Dijo que no ocurrió ningún error, lo que hubo fue un problema de comunicación: “Cuando se mandaron estas batas se dijo que no tienen uso clínico, si nos están escuchando estos respetabilísimos gobernadores, lo que les recuerdo es que estas batas e insumos que circularon en las fotos, no tienen indicación de uso clínico, no son para médicos o enfermeras porque es un material delgado, no es lo que se compró en China, aunque son de fabricación asiática, esto fue un donativo y lo que se pretende es tener una bata de uso simple para personal comunitario que tiene riesgo de exposición muy bajo”, puntualizó.

Zoé Robledo Aburto, director del IMSS, destacó que López-Gatell Ramírez aclaró que el Insabi recibió una donación china y se advirtió que esas batas no son el producto que se está comprando, es una apoyo que se puede utilizar para otras áreas, pero no es el que se ha adquirido, particularmente las batas quirúrgicas.

El vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, enfatizó que los insumos por los que reclaman algunos gobernadores “no son de uso clínico ni son parte del material recién llegado de China”. Son, dijo, productos de uso comunitario, es decir, para personal que no está en labores de atención directa a los enfermos de Covid-19 y cuyo riesgo es menor.

Clausura a empresas que se nieguen a cerrar

Anoche, la Secretaría de Salud (Ssa) anunció que todas las empresas que no tienen actividades esenciales y que se nieguen a cerrar se les va a clausurar e incluso se podría investigar un posible delito, puesto que al no cumplir con las medidas de mitigación se pone en riesgo la vida de los trabajadores.

En conferencia de prensa, López-Gatell Ramírez informó que hasta el momento han ocurrido 449 muertes por Covid-19; se han diagnosticado 5 mil 847 casos positivos; 11 mil 717 continúan sospechosos, y 25 mil 138 fueron descartados.

Sobre las 449 muertes, lamentó el deceso de una menor de edad que tenía síndrome de Down.

Resaltó que a la fecha, de los más de 5 mil mexicanos que han contraído el virus, 2 mil 282 ya están recuperados, es decir, 39% tuvieron enfermedad leve.