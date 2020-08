Bajo Reserva Exprés. Da AMLO a su gabinete un “tengan para que aprendan”

Nos hacen ver que a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador había asegurado que no recurriría a memorándums u otras medidas para que los trabajadores de oficinas del gobierno federal siguieran su ejemplo de rendir un minuto de silencio como homenaje a los fallecidos por el Covid-19, tuvo que acudir a esta facultad debido a que algunos no acataron su orden.

Nos detallan que el pasado miércoles, en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario reclamó que este homenaje no había sido replicado en todo el gobierno, y comentó que esta orden podría hacerlo por escrito, pero, aseguró, era más eficaz hacerlo desde la mañanera.

"Estamos replicando este homenaje a partir de hace cinco días; sin embargo, no ha sido aplicado por todo el gobierno y lo que queremos es que se lleve a cabo en todas las oficinas públicas. Algunos no tenían información y no está de más que se conozca esta instrucción para que se lleve a la práctica. Desde luego, todo es voluntario, pero no hay quién pueda negarse a ser solidario, a ser fraterno.

“Podría yo hacerlo por escrito en un memorándum, pero es más eficaz ya hacer este llamamiento por video, porque la mayoría de los servidores públicos están atentos a esta rueda de prensa, a este diálogo circular", dijo.

Sin embargo, al más puro estilo de "Tengan para que aprendan" y a pesar de que había comentado que era voluntaria, el viernes por la tarde el presidente emitió un decreto de duelo nacional por 30 días en donde se obliga a todos los servidores públicos a seguir este homenaje hasta el 11 de septiembre.

grg