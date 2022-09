Avanza en el Senado Ejército hasta 2028

Con el voto en contra de la oposición, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda aprobaron la minuta que reforma un artículo quinto transitorio de la Constitución para ampliar hasta 2028 la participación del Ejérctio en seguridad pública.

Con 18 votos a favor, 10 en contra y una abstención de Sylvana Beltrones (PRI), la mayoría de Morena y aliados se impuso tras un debate de menos de tres horas, en el que las bancadas oficialistas llamaron a la oposición a sumarse a la iniciativa propuesta por el PRI en San Lázaro.

Ninguno de los bandos convenció al contrario, por lo que este martes se dará la primera lectura al dictamen en el pleno y todo se definirá en la sesión plenaria del miércoles, donde a diferencia de las comisiones, Morena y aliados sólo cuentan con 75 de los 86 votos que se necesitan para construir la mayoría calificada.

Previo a la aprobación, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, reconoció que no tienen los votos que se requieren para aprobar la reforma en el pleno, a pesar del esfuerzo “mayúsculo” para convencer a los grupos parlamentarios y a los senadores de oposición, pero están en una posición “inamovible”.

“No puedo revelar los acuerdos y conversaciones que he tenido con ellos porque es faltar a la confianza, pero sí puedo decir que mantienen una posición más inamovible que en otras ocasiones. Estoy intentando buscar alternativas, pero en esta ocasión veo a los integrantes de los grupos parlamentarios distintos a los nuestros más firmes en su decisión, pero nos quedan unas horas y no me cansaré de seguir dialogando”, declaró.

En el debate en comisiones, Félix Salgado Macedonio pidió a los opositores no actuar con egoísmo ni con siglas partidistas, ya que, dijo, la seguridad pública “no tiene partido”.

En respuesta, el senador de Movimiento Ciudadano Noé Castañón advirtió que el artículo transitorio que se pretende reformar violenta los principios de legalidad y certeza jurídica consagrados en la Constitución.

Damián Zepeda (PAN) denunció que el único motivo que se tuvo para que al Senado haya llegado esta iniciativa fue que se usó políticamente la justicia; se logró un acuerdo político entre el gobierno y la dirigencia del PRI que incluye un ofrecimiento de impunidad a Alejandro Moreno.

“Yo no estoy de acuerdo en que se use políticamente la justicia para lograr una reforma, mucho menos una que va a prolongar la militarización de la seguridad pública. No es digno ni para quien ofreció los votos ni para quien los aceptó e hizo esa presión. Tiene igual responsabilidad y es algo sumamente negativo que no debemos tolerar”, dijo.

El senador del grupo plural, Germán Martínez afirmó que “estamos frente a una permuta, un cambalache, un trueque de una verdad histórica, la de Renato Sales Gasque de que Alejandro Moreno es un presunto delincuente, a cambio de votos en el Senado. Eso lo dijo el señor Renato Sales y nadie más”, apuntó.

Las senadoras Claudia Ruiz Massieu y Sylvana Beltrones (PRI) pidieron posponer la votación y “darnos un plazo para poder convocar a un análisis serio y profundo de la estrategia de seguridad y de cómo ajustarla y fortalecer a las policías y a la Guardia Nacional”, lo que fue rechazado por Morena y sus aliados.

“Lo que quieren es terminar de convertir a la Guardia Nacional en un cuerpo militar y también hay una enorme terquedad y resistencia para ajustar una estrategia que no ha dado resultados en tres años; que lo que se busca es seguir haciendo lo que no ha funcionado en décadas. Lo que no dio resultados a gobiernos anteriores lo siguen haciendo, pero más profundo, extenso y con mayores riesgos para el país”, lamentó Ruiz Massieu.