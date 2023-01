Así pagó Consuelo Velázquez, autora de Bésame Mucho, a Olga Sánchez Cordero por su testamento

Olga Sánchez Cordero, senadora de Morena, contó a la cantante Regina Orozco una anécdota que tuvo con Consuelito Velázquez, compositora de “Bésame mucho”, canción que ha sido interpretada hasta por The Beatles.

La ministra de la Corte en retiro recordó este 22 de enero el aniversario luctuoso de Velázquez y contó el pago que recibió por haber llevado el testamento de la autora y pianista.

Tomada de la mano de Regina Orozco, la exsecretaria de Gobernación relató a Regina Orozco que Consuelo Velázquez le cantó el famoso tema en su oficina:

“Cuando terminó el testamento, me dijo: ‘notaria, ¿cuánto le debo? Le dije: ‘te voy a cobrar algo que sí quiero que me des’ (...) Cánteme Bésame Mucho. ¡A mí sola, en mi oficina, las dos solas, y me cantó Bésame Mucho!".



