Arturo Zaldívar rinde su último informe de labores como presidente de la Corte

Este jueves, el ministro Arturo Zaldívar rinde su cuarto y último informe de labores como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En el informe de Zaldívar está presente el presidente Andrés Manuel López Obrador; el presidente del Senado, Alejandro Armenta; y el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel.

A su arribo a la sede de la SCJN, López Obrador fue recibido por las ministras Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa.

En sesión solemne del pleno del máximo tribunal, Zaldívar inició su mensaje agradeciendo la presencia de López Obrador y de los representantes del Legislativo, así como de ministros y magistrados del Consejo de la Judicatura Federal

“Al concluir mi periodo para el que fui electo, mis primeras palabras son de agradecimiento”, indicó.

En su informe, el ministro presidente de la Corte aseguró que en cuatro años se logró desarticular las redes de corrupción y tráfico de influencias que imperaban en la Judicatura.

"En un primer momento, la política se centró en identificar y desmantelar los cotos de ilegalidad", señaló.

Agregó que en este periodo también se desarticuló el nepotismo dentro del Poder Judicial de la Federación.

“Hoy en día, al Poder Judicial no se ingresa por relaciones ni por compadrazgos, no se asciende por dedazo, las plazas no se intercambian por favores de ningún tipo, solo la aptitud y el mérito bajo una perspectiva de igualdad sustantiva son determinantes”, dijo.

