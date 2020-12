Arquidiócesis llama a evitar el consumismo y reuniones masivas en Navidad

La celebración de la Navidad debe recuperar su verdadero sentido. Los fieles que deseen sumarse a los festejos deben evitar el consumismo y las reuniones masivas, convocó la Arquidiócesis Primada de México.



En su mensaje dominical en el semanario Desde de la Fe, el organismo señaló que ante los rebrotes de Covid-19 es momento de prevención y prudencia, aunque eso no significa caer en el miedo y la desesperación.



“Reflexionemos y atendamos las llamadas de Dios, escuchemos el grito de los enfermos y de los que hoy sufren a causa del Covid-19”, pidió.



Agregó que quienes han fallecido deben ser considerados “nuestros muertos”, sin importar si los conocemos o no.

La Arquidiócesis invitó a retomar el mensaje del Papa Francisco sobre el gran desafío que la lucha contra el Covid-19 representa para la humanidad.



“Nos llamas a tomar este tiempo de prueba como un momento de elección. No es el momento de tu juicio, sino de nuestro juicio: el tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es”, indicó.



Agregó que se ha tenido la oportunidad de varios meses para dejar atrás la codicia, lo material y el trastorno por la prisa. Sin embargo, a veces pareciera que no se ha aprendido la lección o que no nos hemos dado cuenta que para superar esta prueba debemos caminar juntos, “cuidándonos los unos a los otros”.



“El preocupante crecimiento de contagios y hospitalizaciones en México, las autoridades han decretado una nueva etapa de confinamiento. El “quédate en casa” regresó con un antecedente de casi 120 mil muertes, de las cuáles cerca de 20 mil han sido en el último mes”, subrayó la Arquidiócesis.



Por otro lado, en su artículo semanal, el cardenal Carlos Aguiar Retes señaló que “la pandemia es ciertamente una grave crisis; sin embargo, como toda crisis, es una oportunidad para crecer y salir más fortalecidos en nuestras convicciones y en nuestra espiritualidad; para descubrir la fuerza interior que Dios nos ofrece, como don del Espíritu Santo”.



“Por eso, no sólo podemos orientar nuestra vida para preparar la próxima Navidad, sino que está en nuestras manos recibir, también y sobre todo, el beneficio salvífico de la venida de Jesucristo al mundo”, escribió el cardenal.

