Con 88 votos a favor, 28 en contra y cinco abstenciones (de Movimiento Ciudadano), el pleno del Senado aprobó la lista de 10 personas candidatas a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), presentada por la Junta de Coordinación Política.

La lista fue aprobada con el cambio de última hora, del morenista Felix Roel Hererra Antonio en lugar de Alfredo Barrera Flores, quien desacuerdo con el presidente de la Jucopo no cumplió los requisitos, al ser magistrado.

Sin embargo, la senadora del PRI Claudia Anaya, denunció que Barrera Flores fue eliminado por ser el único de los aspirantes que he expresado críticas al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Cuáles son los candidatos a ocupar la titularidad a la FGR?

La lista que será enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum se integra por:

Luz María Zarza Delgado

Maribel Bojorges Beltrán

Sandra Luz González Mogollón

Ernestina Godoy Ramos

Mirna Lucía Grande Hernández

Luis Manuel Pérez de Acha

Félix Roel Herrera Antonio

Hamlet García Almaguer

David Borja Padilla y

Miguel Nava Alvarado

Se espera que en las próximas horas, la titular del Ejecutivo envíe al Senado una terna emanada de este listado, para continuar el proceso de elección de quien ocupará la titularidad de la FGR.

Esas tres personas comparecerán en la sesión de este miércoles para exponer sus proyectos de trabajo. En esa misma sesión se votará para elegir a quien estará al frente de la Fiscalía General de la República en el periodo que va de diciembre de 2025 a diciembre de 2034, para lo cual rendirá protesta inmediatamente después de la votación.

