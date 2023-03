Anuncia García Cabeza de Vaca demanda contra quienes lo acusaron falsamente 

El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, anunció que procederá legalmente contra quienes "abusando del poder", lo acusaron de delitos que no cometió.

En una carta dirigida a la opinión pública, el exmandatario estatal, quien fue exonerado hace unos días por un juez de Distrito, informó que contrató al Despacho Coello Trejo y Abogados para hacerse cargo de la contraofensiva que emprenderá.

Precisó que lo que busca es que sean sancionados y paguen, conforme a derecho, aquellos que le han hecho "todo el daño" con acusaciones falsas e infundadas, que ya han quedado desacreditadas.



Este es el texto íntegro de su Carta a la Opinión Pública:

"Tras conocer la resolución que el Poder Judicial de la Federación, a través del Juez de Distrito, en donde se me otorgó la protección constitucional, después de tantas mentiras e injurias que usaron en mi contra, he designado al Despacho Coello Trejo y Asociados, para el efecto de que una vez que analicen todos y cada uno de los elementos que se utilizaron indebida e ilegalmente en mi contra, mismos que han quedado plenamente aclarados que no tengo responsabilidad alguna, presentaran tantas y cuantas denuncias sean necesarias; en contra de aquellos que abusando del poder, falsamente me acusaron y que se llegue hasta sus últimas consecuencias.

"Sigo y seguiré creyendo en la Justicia Nacional, no obstante seguiré colaborando con las Instituciones internacionales necesarias para llegar al fondo de la verdad juridica de los hechos, y que lo responsables sean sancionados conforme a derecho, por todo el daño causado hacia mi persona".



rcr