Anuncia AMLO veda a cerveceras en el norte

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que habrá “una veda” a la instalación de plantas productoras de cerveza en el norte del país ante la escasez de agua, y en su lugar se podrá hacer en el sur y sureste, donde sí hay agua.

El Mandatario aclaró que no se busca dejar sin permiso a este tipo de empresas, pues destacó que México es el país que produce más cerveza en el mundo, lo que significa inversión y empleos.

“Buscar no dejar sin permiso, por ejemplo, a las cerveceras. México ya es el país que más produce cerveza en el mundo y sí son empleos, es inversión, divisas, porque se está exportando cerveza; es de lo que más se exporta.

“No es decir, ya no vamos a producir cerveza; es decir, no se va a producir cerveza en el norte. O sea, hay veda. ¿Quieren seguir produciendo cerveza, aumentando la producción? Todo el apoyo para el sur, sureste, ahí está el Grijalva, el Usumacinta, el Papaloapan. Lo mismo en el caso de otros productos, pero ya no se puede dar permiso en donde no hay agua, donde están abatidos por completo los mantos freáticos”, comentó.

En Palacio Nacional, el Titular del Ejecutivo federal señaló que se tiene que poner orden en las concesiones de agua y darle prioridad al consumo personal del líquido.