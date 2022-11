AMO. Asegura que al término de su gobierno la transformación continuará

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que cuando termine su gobierno la lucha y transformación continuarán.

“Va a seguir la lucha, ¿o crees que van a regresar los de antes? Va a seguir la transformación”.

Al inaugurar un plantel de la Universidades para el Bienestar “Benito Juárez” en es este municipio, el Mandatario recordó que en 2024 finaliza su mandato y va a terminar su ciclo porque ya lleva luchando 40 años.

“Y no hay que tenerle, sobre todo los jóvenes, mucho apego ni al poder ni al dinero porque lo es cierto que el dinero sea la felicidad, no, la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y con el prójimo, esa es la verdadera felicidad, no lo material”.

Acompañado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena); la titular de la SEP, Leticia Ramírez; la coordinadora de los Universidades Benito Juárez, Raquel Sosa, y el subsecretario de Egresos de Hacienda; Juan Pablo de Botton, el Presidente destacó que su gobierno ha apoyado a todas las universidades públicas.

Sin embargo, el Mandatario explicó que decidieron crear ese nuevo sistema de edición superior porque hay “universidades públicas ya echadas a perder, con cacicazgos y corrupción”.

Dijo que se les da presupuesto, pero los rectores y los caciques que manejan esas lo utilizan mal por ejemplo, para hacer construcciones, porque ahí va el soborno y el moche, en vez de pagarle bien a los maestros y que se amplíe la matrícula de estudiantes.

“E incluso esos que manejan universidades públicas tienen universidades privadas y les dicen a los rechazados de las universidades públicas que estudien ahí, eso se terminó, se van al carajo”.

