El presidente Andrés Manuel López Obrador contó “el caso de Lilly Téllez” y cómo la invitó en 2018 a unirse “como ciudadana” a su proyecto de transformación, a través de Alfonso Durazo, gobernador de Sonora.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador mencionó que “algunos sostienen” que la ahora senadora de Acción Nacional sufrió un “autoatentado” en el 2000 y contó el caso del asesinato del presentador de televisión, Paco Stanley, en 1999 y la posición del empresario Ricardo Salinas Pliego contra el gobierno del entonces Distrito Federal al frente de Cuauhtémoc Cárdenas.

“Estaba yo bien posicionado y me hacen una entrevista acerca de si iba yo a dejar algunos funcionarios que tenía el ingeniero Cárdenas y Rosario Robles; y dije sí, tengo pensado dejar a dos. Al ingeniero Buenrostro que era de Obras Públicas, César, muy bueno, finado, y otro finado, Samuel del Villar, que era procurador, de primera (…).

“Pero a él le había tocado atender el asunto del asesinato de Paco Stanley, y como era muy recto, llama a delclarar a Ricardo Salinas. Entonces lo tiene declarando algunas horas y Ricardo se enoja muchísimo, contra Samuel. Cuando yo digo que Samuel va a seguir, pues Ricardo siente que va a haber persecución y toma la decisión de lanzarse en contra mía a través de su televisora.

“Empiezan a apoyar a Creel (como candidato) y se lanzan en contra mía. En ese entonces, en esa campaña viene un atentado a Lilly Téllez, que algunos sostienen que fue un autoatentado porque le balearon la camioneta, pero en la televisión fue escándalo, escándalo, grande”, expresó López Obrador al mencionar que ganó como jefe de Gobierno.

López Obrador contó que Salinas Pliego le reconoció su triunfo al Gobierno capitalino “y a partir de ahí buenas relaciones, sin problema”.

La invitación de AMLO a Lilly Téllez

En el Salón Tesorería, López Obrador contó como en 2018 se le hizo la invitación a Lilly Téllez a que fuera senadora por Morena.



“Y le digo a Alfonso Durazo, le digo: ‘oye, si van a invitar gente’, fíjense lo malo que soy, ‘si van a invitar gente de la sociedad civil, por qué no invitas a participar, te va a ayudar porque es ciudadana, a Lilly Téllez’. Yo fui el responsable de eso.

“Es que se cometen errores, muchos, no hay quien diga que no comete errores. Pero también no tiene uno porque sentirse mal porque uno actúa de buena fe”, expresó López Obrador sobre la exsenadora de Morena.

“Yo me acuerdo que cuando le dije eso a Alfonso (Durazo), se quedó así sorprendido y él es conciliador, bastante, pero ahí le gané, esa es la historia. Y entonces triunfa la señora (Lilly Téllez) y sin hacerle nada, nada, se vuelve mi adversaria más furibunda, que es la que dice que si ella llega a ser presidenta, me va a meter a la cárcel”, agregó el presidente López Obrador.

También mencionó que no solo se equivocó con Lilly Téllez, sino el senador Germán Martínez, quien renunció como director del IMSS.

“Lo importante es no amargarse, no odiar, entender que es la condición humana y que en política suele pasar que los amigos son de mentira y los enemigos son de verdad”, expresó.



