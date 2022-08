AMLO y oposición chocan por militares y Guardia

El presidente Andrés Manuel López Obrador chocó con los dirigentes y coordinadores parlamentarios de oposición de la coalición Va por México por su propuesta de que sean los integrantes de la Defensa Nacional quienes se hagan cargo de la seguridad pública e incluso de que la Guardia Nacional se adscriba a las Fuerzas Armadas.

Primero, el presidente López Obrador retomó la encuesta de EL UNIVERSAL que revela que 80% de la población está de acuerdo con la participación de los militares en la lucha contra el crimen organizado y dijo que los mexicanos aceptan que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El Titular del Ejecutivo dijo que los legisladores y expertos no quieren tomar en cuenta que la población está de acuerdo en que la Guardia Nacional dependa de la Sedena.

“Hoy sale en la encuesta de EL UNIVERSAL que el 80% de la población, lo que ya dimos a conocer aquí de la encuesta del Inegi, está de acuerdo en que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional, 80%. Y eso no lo quieren tomar en cuenta los legisladores ni los expertos porque pues… ellos tienen una visión distinta. Nosotros tenemos la obligación de decir qué es lo que le conviene al pueblo”, señaló en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

En este marco, recordó que este jueves enviará a la Cámara de Diputados la iniciativa preferente para que la Guardia Nacional pase al control del Ejército.

En respuesta, el dirigente del PAN, Marko Cortés, sostuvo que la gente acepta a las Fuerzas Armadas porque “el Estado les falló en materia de seguridad”, y sostuvo que “militarizar” a la Guardia Nacional es “muy peligroso para el país”.

“Es la falsa salida, la gente puede decir sí, que entre el Ejército y que nos dé seguridad, tienen miedo, pero esa es la salida fácil y es muy peligroso para el país. A una dictadura como la de Nicolás Maduro no la sostiene Nicolás Maduro, sino las Fuerzas Armadas. Es con las Fuerzas Armadas con las que se sostiene una dictadura. En los países democráticos las policías son civiles y en países dictatoriales las policías son militares”, declaró en la reunión plenaria de Va por México.

Cortés Mendoza advirtió que si bien “las Fuerzas Armadas tienen todo nuestro respaldo y reconocimiento”, no estamos de acuerdo a que se les esté sobreexponiendo, “porque aquí se puede generar una relación muy peligrosa de complicidad entre el gobierno federal y entre los mandos de las Fuerzas Armadas que sería delicada para nuestro país”.

A la defensa de la propuesta presidencial también salió el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien refrendó su respaldo a la adscripción de la Guardia Nacional al Ejército, al señalar que no existe riesgo de militarizar al país.

“Hay un falso debate ya en el tema de la militarización. No son los tiempos que vivimos con Calderón ni con Peña Nieto, cuando Calderón, buscando una legitimidad que no tuvo en las urnas, sacó al Ejército a las calles, supuestamente a combatir a la delincuencia. Hoy sabemos que ese gobierno estaba aliado con parte de la delincuencia organizada en este país a través de su secretario de Seguridad Pública”, expresó.

En su oportunidad, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, reiteró que, pese a las amenazas, no los van a asustar ni a amedrentar, y la moratoria constitucional se va a mantener para evitar aprobar una reforma constitucional en este sentido.

“Aquí estaremos firmes y de pie dando la cara por México. A los incautos que dicen que la moratoria constitucional es no legislar, yo les digo que es un modo de estrategia legislativa, porque legislamos para el bien del país y no del poder. No se trata de paralizar al Poder Ejecutivo para que sea omiso en sus facultades, sino de representar a los mexicanos. Diremos no a la militarización de la Guardia Nacional y la destrucción del INE”, expuso.

Finalmente, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, acusó que el gobierno federal “llegó a tal grado de desvergüenza” que ya anunciaron una reforma legal a la Guardia Nacional para que pueda ser aprobada sin el apoyo de la oposición.

“No es verdad que estemos en contra de que los militares, de que las Fuerzas Armadas participen en el combate a la delincuencia, no es verdad, por eso se les aprobó en el pasado la creación de la Guardia Nacional; de lo que estamos en contra es que sean ellos los que pasen a ocupar las funciones de seguridad pública que deben llevar a cabo las policías civiles, estatales y municipales, a las que se les ha ido debilitando”, aseveró.

El líder del sol azteca alertó, además, que Morena puede buscar la militarización para “perpetuarse en el poder”.

“Uno se pregunta: ¿Por qué quieren darles tanto peso a los militares? Porque si en 2024 cuando pierdan no están dispuestos a entregar el poder y reconocer su derrota, querrán echarnos a los militares. Están dispuestos a llegar a ese punto, se nos van a echar encima. El problema no son los militares, aunque efectivamente estemos en un acelerado proceso de militarización, el problema es la estrategia fallida, el problema es su jefe de Palacio Nacional”, concluyó.