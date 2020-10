El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que este viernes la Lotería Nacional y el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado presentarán un informe sobre los ganadores de la rifa del valor del avión presidencial en el sorteo del pasado 15 de septiembre.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo recordó que algunos de los ganadores de los premios de 20 millones de pesos cada uno son escuelas y hospitales en zonas pobres y marginadas del país.

“Vamos en unos días más a entregar aquí, van a venir los padres de familia y médicos que obtuvieron sus premios con la rifa del avión presidencial, precisamente para informar y que no se distorsione, vamos a informar aquí, porque hubieron empresarios que hay que reconocer porque no todos los empresarios son voraces, no todo el que tiene es malvado”, expresó.

Recordó que algunos empresarios compraron boletos y le pidieron que los entregaran en las escuelas más pobres del país, y algunos cachitos salieron con premio.

“Creo que fueron ocho para escuelas de comunidades marginadas y muy pobres, son 20 millones para cada escuela y ellos van a decidir, lo mismo con los hospitales”, dijo.

También lee: Los ganadores de la rifa del avión presidencial ¿quiénes son y en dónde están?

kl