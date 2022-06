AMLO: Va por México, promotora del gobierno

Al manifestar que “tienen muy malos dirigentes”, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los líderes de la coalición opositora Va por México hasta parecen promotores de la llamada Cuarta Transformación.

En conferencia de prensa, el Jefe del Ejecutivo federal criticó a los dirigentes del PAN, PRI y PRD por anunciar su moratoria constitucional para no aprobar las iniciativas que envíe al Congreso, como la de la Guardia Nacional para que forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la de eliminar el cambio de horario y la reforma electoral.

“El bloque conservador es normal, es parte de esto, es lo mismo, que no quiere que nos vaya bien, nada más que tienen muy malos dirigentes, asesores. Por ejemplo, eso de que no van a legislar o que no van a aprobar nada de lo que envíe el Ejecutivo al Congreso. Entonces, ¿para qué es el Poder Legislativo? Su función es legislar.

“Si yo actuara de mala fe hasta diría que mantengan ahí a los mismos dirigentes de estos partidos porque nos ayudan, parecen promotores de la transformación. Sí, es como para decir: dirigentes del bloque opositor, ¿cómo se llama? Va por México. ¡Va por México, aguanten, aguanta, el pueblo se levanta! La verdad, muy mal”.

“No son borregos”

En Palacio Nacional, y al manifestar que “no son borregos”, el Mandatario federal les recordó a los dirigentes de Va por México que no son los jefes de los legisladores, porque éstos no representan a un partido, sino al pueblo.