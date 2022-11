AMLO. “Va estar bueno el acarrero”; ironiza sobre marcha del próximo domingo y da una serie de lemas

De forma irónica y ante los señalamientos de que habrá acarreo en la marcha que encabezará el próximo domingo 27 de noviembre del Zócalo de la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que “estará bueno el acarreo” y dictó las consignas que estos podrían llevar.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal en listó una serie de consignas que podrían llevar los asistentes de la marcha, entre ellas, el acudir para defender la cuarta transformación y que no regrese el régimen de corrupción.

“Va estar muy bien la marcha, el desfile, como le llamen. Va estar bueno el acarreo, porque la gente quiere venir a decir miren: `¡Vengo acarreado porque defiendo la cuarta transformación!´, `¡Vengo acarreado porque no quiero que regrese el régimen de corrupción, de injusticia, de privilegio!´; `¡Vengo acarreado porque no quiero el racismo, no quiero el clasismo, no quiero la discriminación!”.

“`¡ Vengo acarreado porque practicó el amor al prójimo!´, `¡Vengo acarreado porque le tengo amor al pueblo!´, `¡Vengo acareado porque me siento orgulloso de la grandeza cultural de México!´, `¡Vengo acarreado porque estoy en contra de la corrupción, estoy en contra de los aspiracionistas!´, `¡Vengo acarreado porque estoy en contra del egoísmo!´, Vengo acarreado porque estoy a favor de la fraternidad!´, `¡Vengo acarreado porque estoy en contra de las privatizaciones!´, `¡Vengo acarreado porque México sea siempre un país libre y soberano, no una colonia, no un protectorado de ningún gobierno extranjero!´.

“`¡Vengo acarreado porque quiero la democracia por la que dio su vida Francisco I. Madero!´, `¡Vengo acarreado porque quiero que se respete a los campesinos y se defienda a los ejidatarios, pequeños propietarios!´ (...) “¡Vengo acarreado porque no quiero que las empras extranjeras destruyan las empresas públicas por eso vengo acarreado!”, dijo.

maot