AMLO urge a FGR acelerar y desahogar el caso Lozoya

El presidente Andrés Manuel López Obrador urgió esta mañana a la Fiscalía General de la República (FGR) a que acelere y desahogue el caso Emilio Lozoya, pues señaló que a él le gustaría que se aplicara el principio de justicia rápida y expedita para que no se acumulen casos.

“Lo único que yo quisiera como cualquier otro ciudadano es que se aplicara el principio de justicia rápida, expedita, que no se acumulen los casos y que no solo sea de consumo publicitario, propagandística, sino que no haya espectacularidad como era antes, porque eran a ocho columnas.

“Se investiga y se le encontraron tantas residencias y departamentos en el extranjero, y está por salir la orden de aprehensión y ya ese tipo de acusaciones de tipo político, y más ahora que viene las elecciones. Hay que cuidar todo eso.

“Entonces para evitar que todo se quede en escándalo político, lo que hay que hacer es darle celeridad, o sea, que rápido, que la Fiscalía, lo digo con todo respeto, que ya se desahoguen estos casos del todos”.

Sin embargo, en Palacio Nacional, el mandatario reconoció que estas investigaciones requieren tiempo para integrar debidamente las averiguaciones, pues señaló que si éstas están mal integradas las investigaciones se corre el riesgo de que sean rechazadas por el ministerio público.

“Entiendo también que requieren tiempo porque están integrando las averiguaciones y están haciendo pues un buen trabajo, eso es lo que yo pienso, porque si no cuando soliciten una orden de aprehensión de parte de un juez, puede que el juez rechace la solicitud del ministerio público por no estar integrando debidamente el expediente. Tiene que reunir pruebas, tiene que escuchar a testigos tienen que llamar a comparecer a involucrados.

“En fin, es un proceso ojalá y no se tarden tantos”, agregó.

