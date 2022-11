AMLO urge a Alcocer mejorar sistema de Salud de Guerrero

Acapulco, Guerrero.- El presidente Andrés Manuel López Obrador urgió al Secretario de Salud Jorge Alcocer Varela a que Guerrero tenga un sistema de salud de primera. “Aquí aprovecho, qué bien que lo recordó el doctor Alcocer, porque aquí ya está la Secretaría de Salud, pero ¿de qué sirve que se haya mudado la Secretaría de Salud Acapulco, si no hay médicos ni hay especialistas, ni medicina, ni sirven los equipos?

“¡No! El doctor Alcocer es un hombre con principios y le quiero dejar la encomienda, no podemos tener aquí en Guerrero la Secretaría de Salud con servicios de salud de tercera o de cuarta, queremos tener servicios de salud de primera”.

Al supervisar el avance del programa IMSS-Bienestar en el Hospital IMSS-Bienestar Renacimiento , el Jefe del Ejecutivo expresó:

"Me canso ganso de que vamos a levantar el sistema de salud pública. No es fácil, porque nos dejaron una situación de quiebra, por completo, ya ustedes lo saben, bueno, tenemos que garantizar que haya médicos en centros de salud y en hospitales y nada de que nada más de lunes a viernes, la gente también se enferme el sábado y el domingo y nada de que solo un turno, no, mínimo dos, mínimo dos, el problema que tenemos, aunque parezca increíble es que no hay los médicos que necesita nuestro país".



El presidente López Obrador destacó que el Hospital Renacimiento es el primero en contar con una sala de hemodiálisis que ofrece servicios de manera gratuita en Acapulco, pero convocó al titular de la SSA y del IMSS, Zoé Robledo, a que haya una salida de hemodiálisis en las 8 regiones de la entidad.

“Me dió mucho gusto lo de la sala de hemodiálisis, es la primera y se está presumiendo, así, pero no queremos una, queremos ocho cuando menos en seis meses, porque qué va a pasar en la tierra y en la montaña y en la tierra caliente y en la costa chica y en la zona norte y en la costa grande, no no, uno en cada región y además todos los equipos, los médicos, enfermeras, enfermeros, personal de salud y como ya lo dije, logran entre todos dejar un sistema de salud de primera, ese es el compromiso”.

