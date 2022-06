AMLO: un gobierno con corrupción no sirve para nada; poco a poco la vamos enfrentando

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles que su gobierno va “poco a poco” enfrentando el problema de la corrupción que, afirmó, heredó de sexenios pasados, pues acusó que se elevó a rango supremo la corrupción y se tenía licencia para delinquir y robar.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal manifestó que un gobierno con corrupción no sirve para nada, y aseguró que el modelo que se tenía “arriba” en administraciones pasadas era el lujo barato, la perdida de valores, ante lo que expresó: “¿Y la Cheyenne, apa?".



“Nosotros ahí vamos poco a poco, enfrentando este grave problema que se originó porque se abandonó al pueblo por completo y, además, se elevó a rango supremo la corrupción y un gobierno con corrupción no sirve para nada, ¿qué era lo que pasaba?. Imagínense los ejemplos que daban, por eso tenían licencia para robar, para delinquir, si lo hacían para arriba, pero además el modelo de vida.

“Lo que hablamos siempre, lo que hemos dicho siempre: el lujo barato, la pérdida de valores, `y la Cheyenne, apa´, como si esto fuese lo máximo. Y todavía hablaba yo de un multimillonario que dijo algo así como si aspiras a un Ferrari, no estén pensando en un Toyota, o sea, piensa en grande, pero en lo material, entonces el dinero es el dios de las personas, no hacemos nada habiendo tantas cosas tan maravillosas. Lo material debe de pasar a segundo plano, pero no cuando tienes cuanto vales´. Lo material debe de pasar a segundo plano pero no `cuánto tienes, cuanto vales´. Y esto reproducido en todo”, afirmó.

ardm