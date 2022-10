El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a los hackers, que la semana pasada revelaron documentos sobre su estado de salud tras una vulneración a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), “hasta faltó” porque “tengo otros achaques, ya estoy chocheando”.

“Estoy seguro que todo eso que hackearon ya se ha dicho, hasta lo de mi enfermedad, ya se había dicho y hasta faltó, he dicho más cosas, faltó que tengo otros achaques y ya estoy chocheando”, expresó el Presidente en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

López Obrador destacó que tiene la fortaleza, las convicciones y el amor al pueblo para concluir su tarea y sentar bases de la transformación de México.

“Pueden sacar lo que quiera, que el ‘Cash’ (en referencia al libro “El rey del Cash”, de Elena Chávez) cualquier cosa, nada, no me meto en cuestiones personales, sentimentales, eso no me corresponde, pero cuestionamientos y ataques y hasta insultos, no, tengo un escudo protector que es mi ángel de la guarda, es el pueblo y mi autoridad moral”, dijo.

Señaló que se debe actuar con rectitud y no ocultar nada para que de esa forma se tenga protección, porque la honestidad es lo más importante en la vida.

“Imagínese que hackean a la Secretaría de la Defensa y sale que se ordenó fabricar delitos, reprimir o torturar, no, eso sería gravísimo, eso sería traicionarnos a nosotros mismos y no somos iguales”, declaró López Obrador.



ed