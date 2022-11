AMLO: “Todos somos migrantes”; ante plan antiinmigrante del gobernador de Texas

Ante el plan antiinmigrante del gobernador de Texas, Greg Abbott, en la que busca, entre otras medidas, militarizar la frontera para arrestar a migrantes ilegales y la construcción de muros fronterizos, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que su gobierno actuará con prudencia, pero aseguró que su gobierno no comparte la fobia antiimigrante del gobernador texano pues “todos somos migrantes”.

En conferencia de prensa, el Mandatario federal le mandó a decir al gobernador texano que si busca firmar algún acuerdo con gobiernos estatales, esto no se puede puesto debido a que la Constitución mexicana establece que la política exterior la dirige el Ejecutivo federal.

Aseguró que su gobierno mantiene buenas relaciones con la Unión Americana y la seguirá teniendo con respeto a nuestra soberanía porque México no es colonia ni protectorado de ningún país extranjero.

“Yo leí no sé si es cierto que el gobernador declaró de que va a militarizar la frontera y que va a crear un muro en todo Texas, y que va hacer acuerdos con gobiernos en México. No sé si habló de México o de otros países, habló de gobiernos locales, nada más que debe de saber, hay que mandarle a decir de que la política exterior de México no la dirigen los gobiernos locales, sino el Ejecutivo federal de acuerdo a nuestra Constitución y el artículo 89 lo establece y lo establece el artículo 119 de la Constitución. Todo esto si está pensando en hacer un acuerdo con Chihuahua o de otro estado, pues no se puede porque la Constitución no lo permite.

“En cuanto el belicismo, nosotros somos gente de paz, su fobia a los migrantes, pues tampoco la compartimos, porque casi todos somos migrante, todos somos migrantes, y en Texas está lleno de migrantes, nada mas es recordarle un poco de la historia (…) Nosotros vamos a actuar con prudencia, llevamos buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, las vamos a seguir mantenido con respeto a nuestra soberanía porque no somos colonia, no somos protectorado de ninguno país extranjero”, dijo.

maot