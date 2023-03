AMLO tiene “malestar estomacal” en la mañanera por conversación de Lorenzo Córdova

“Ya me voy, ya me siento mal, me afectó el estómago, ya fue mucho y no he desayunado, estuvo muy fuerte”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador al mostrar de nuevo una conversación del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.

El motivo de su molestia estomacal, dijo, fue por escuchar la conversación telefónica de 2015 entre Córdova y el exsecretario Ejecutivo del INE recién cesado, Edmundo Jacobo Molina, en la cual el consejero se burla de la manera de hablar de un representante del pueblo indígena chichimeco.

“Qué lamentable nivel, es una crisis que sólo se puede enfrentar con una transformación tajante”, señaló el presidente López Obrador en su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional.

En el Salón Tesorería, López Obrador pidió transmitir la conversación telefónica entre Lorenzo Córdova y Edmundo Jacobo.

“Lorenzo Córdova se expresa de manera racista en contra de unos compañeros de comunidades originarias que lo van a ver y que haya oportunidad para las culturas y la diversidad, que todos puedan participar en el proceso democrático”, expresó.

Foto: Captura de pantalla

Señaló que no sabía que el interlocutor de Córdova era Edmundo Jacobo Molina, luego de que al entrar en vigor el plan B de la reforma electoral su cargo fue eliminado.

“Ahora resulta que con quien estaba hablando Lorenzo Córdova es con Edmundo Jacobo, por eso les duele tanto, era una especie de gurú”, declaró el presidente López Obrador.



