El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la población mexicana está "feliz, feliz, feliz", y destacó “la enorme dicha” de entregar la banda presidencial a una mujer con convicciones, principios, ideales, honesta, en referencia a Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa.

“¿Qué más le puedo pedir a la vida?”, expresó López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes 10 de junio en Palacio Nacional, donde señaló que terminará su mandato “contentísimo” pues tendrá “la dicha enorme” de entregar la banda presidencial a una mujer, quien será la primera presidenta de México: Claudia Sheinbaum Pardo.

El Presidente destacó que ayer domingo se subió al Tren Maya de Mérida, de Yucatán a Campeche, donde comprobó que la gente está “contentísima”

Lee también "Si no hay Suprema Corte independiente, entraríamos en un autoritarismo irremediable": ministro Luis María Aguilar

“Me voy contentísimo, bueno, primero, la gente está feliz, feliz, feliz. Ayer viajamos de Mérida a Campeche en el Tren y la gente contentísima, muy contenta, y luego imagínense, tener la dicha enorme de entregar la banda presidencial a un mujer, pero añadan, una mujer con convicciones, con principios, con ideales, honesta. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Gracias a la vida que nos ha dado tanto, entonces vamos a continuar”, dijo.

El presidente López Obrador rechazó que él vaya a estar detrás de la próxima presidenta de México, pues afirmó que él tiene principios e ideales, por lo que entregará la banda presidencial “y adiós, yo me jubilo”.

“¿Cómo voy a estar yo detrás? Si yo tengo principios, tengo ideales, igual que ella, igual que Claudia. Y yo le voy a entregar la banda y adiós, yo me jubilo. Y nunca he actuado de manera inconsecuente, nunca”, declaró.

Lee también “Con el próximo sexenio, Iván Archivaldo Guzmán se consolidará como la figura dominante del narco mexicano”, dice José Luis Montenegro, autor de la investigación de ”Los Chapitos”

En el Salón Tesorería, el Mandatario federal rechazó que sea capaz de traicionar su palabra y no retirarse de la vida pública.

“Sólo que fuese un ambicioso, vulgar, politiquero, estaría pensando en ser jefe máximo o caudillo o líder moral, `mesías´ como me llamó (Enrique) Krauze, mucho menos cacique. Yo ya termino y no vuelvo a participar en ninguna actividad pública, nada, ni una conferencia, voy a cancelar mis cuentas en las redes sociales, no voy a recibir a nadie, menos a políticos”, señaló.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

uul