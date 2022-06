AMLO tacha de falsos los dichos de Beatriz Pagés sobre migración irregular en el AIFA

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un “invento” y “falso” el señalamiento de la directora de la revista “Siempre” Beatriz Pagés Rebollar quien en una conversación con el publicista Carlos Alazraky dijo que al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) llegan aviones con ciudadanos de Venezuela que no pasan por migración.

"Suele pasar ella es del PRI, inventa cosas, eso que dice es falso”, señaló el presidente López Obrador en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

En tanto, el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) Francisco Garduño Yáñez señaló por su parte que se trata de una calumnia “y eso si calienta”.

“Es falso y es calumnia y eso si calienta… Mienten, se ha capacitado a los agentes migratorios, hay suficiente personal en los filtros, sistemas electrónicos, biométricos para poder registrar a todos.

“No es cierto, mienten, hay una excelente atención en este Aeropuerto, se planeó el área de migración, el flujo y las estadísticas y como responsable de Migración esta un general retirado, un general de ala, experto en la materia”.



El presidente López Obrador recordó que con el publicista mantienen diferencias porque es un extremo conservador “como hitleriano”.

“Es en extremo conservador, es como Hitleriano, se piensa que como ya no existe Hitler o Stalin o Franco, o Mussolini desapareció el pensamiento nacista fascista, el estalinismo, la derecha rancia española, no, eso existe, acuérdense cuando se habla de los héroes de nuestra patria, se murieron los hombres no las ideas”.

En el caso del exsenador de PAN, Javier Lozano, el presidente López Obrador recordó que en la campaña presidencial de 2018 fue vocero del entonces candidato del PRI José Antonio Meade, e inventó que recibía dinero de Rusia.

