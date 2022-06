AMLO. Suma a Tatiana Clouthier como “corcholata” para 2024

Al destapar a Tatiana Clouthier, secretaria de Economía (SE), como aspirante a la candidatura presidencial para 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que todos los aspirantes que trabajen en su gobierno pueden usar tres horas, de las ocho horas que tienen de descanso, para “pelar el diente” (hacer propaganda) o de lo contrario, podrían dejar el cargo y dedicar las 24 horas a sus aspiraciones, pues señaló que lo primero es cumplir con la gente.

En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo federal señaló que si los aspirantes solo se dedican a hacer campaña, pese a tener una responsabilidad, “la gente los va a castigar” porque se da cuenta de todo, “está muy avispado nuestro pueblo”.

Reiteró que no debe de haber tapados, pues señaló que es una practica antidemocrática “de la época de dedazos”, pues señaló que de acuerdo a la Constitución todos los mexicanos tienen derecho a votar y ser votados.

Lee más: AMLO anuncia compra de la empresa de internet Altán

“Nada de que él que se mueve, no sale en la foto. Claro, ya como lo dije hace algunos días, si hay alguien que tiene un trabajo en el gobierno, trabaja sus 16 horas y las ocho que les quedan, de esas ocho pueden trabajar tres para `pelar el diente´ y cinco para descansar, pero no se puede que, si tienen un cargo, apenas y si ocho horas en la oficina y 16 para pelar el diente, no, no. Si es así, pues podrían hasta 24 horas para `pelar el diente´ y no ser servidores públicos”, dijo.

Acompañado por el gobernador Alejandro Murat, quien ayer hizo públicas sus aspiraciones para contender por la candidatura presidencial por el PRI, el Mandatario federal elogio las virtudes que encuentra en cada uno de los aspirantes de Morena.

Afirmó que Adán Augusto López Hernández, titular de Gobernación (Segob) es un servidor de primera y un extraordinario titular de Gobernación de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, afirmó que es una mujer trabajadora, inteligente y honesta y del canciller Marcelo Ebrard, señaló que lo está representando con mucha dignidad la política exterior de México, además de ser un político profesional.

Lee más: Murat buscará candidatura presidencial en 2024 hasta que pase luto por huracán Agatha en Oaxaca

El presidente López Obrador también sumó a la lista a Tatiana Clouthier, titular de Economía (SE), de quien destacó que tiene una tradición política, pues recordó que es hija de Manuel Clouthier, a quien calificó como uno de los políticos opositores más importantes en la historia de México.

“Adán es de primera, mi paisano, extraordinario secretario de Gobernación, me ayuda mucho; Claudia (Sheinbaum, jefe de hiberno de la Ciudad de México), trabajadora, inteligente, honesta; (el canciller) Marcelo Ebrard me está representando en la Cumbre (de las Américas) muy bien, con mucha dignidad, defendiendo la política exterior de México, un político profesional; Tatiana Clouthier, nada más imagínense, su tradición política, hija de unos de los políticos opositores más importantes en la historia de este país, de Manuel Clouthier `Maquío´.

“¿También ve presidenciable a Tatiana?”, se le preguntó en las instalaciones del 98 Batallón de Infantería, en Huatulco, Oaxaca.

“Sí, y de otros partidos. Me peguntaban que si el que está de gobernador en Yucatán, (Mauricio) Vila, dije `sí, como no´; me preguntan ustedes, seguramente me quieren preguntar por Alejandro (Murat), también, que no haya tapados, todos tiene esa posibilidad de participar.

“(El empresario) Claudio X González, o sea, nada más es que si se tiene una responsabilidad, lo primero es cumplir con la gente porque además -esto es un consejo -si se dedican a hacer campaña y todavía tiene una responsabilidad, la gente los va a castigar porque el pueblo es mucha pieza, se da cuenta de todo, está muy avispado nuestro pueblo, muy consciente, no se deja de manipular, entonces hay algunos que dicen “no se dan cuenta”, se dan cuenta de todo y la verdad siempre se abre paso y llega hasta el pueblo más apartado y ahora que si va haber internet en todos los pueblos”, afirmó.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

maot