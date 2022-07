El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que el piloto de Aeroméxico que este domingo aseguró que se había formado un “cráter” en una pista del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) no tiene porque ser sancionado por la aerolínea, pero lo acusó de ser simpatizante del conservadurismo.

“Este piloto que, estando yo ahí, porque sí lo sabía, habla y dice —y me está escuchando o se lo van a decir, y otros pasajeros que venían— que me dijo del cráter, el cráter, estoy casi seguro —pero además lo respeto— estoy seguro de que es simpatizante del conservadurismo”, expresó López Obrador.

“¿No lo habrían sancionado, Presidente?”, se le preguntó en su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional.



“No, no, no, pero no tienen por qué hacerlo, no tienen por qué hacerlo, pero así son los conservadores, o sea, 'Te conozco bacalao, aunque vengas disfraza’o', o sea, de lejos. Aquí se me presenta la oportunidad y ahora ahí voy, porque una cosa es un bache, otra es un socavón, ya lo dije, y otra un cráter”, dijo.

Este lunes, en el presidente López Obrador reconoció que fue víctima del "bache" que se formó en una de las pistas del AICM el pasado domingo debido a las fuertes lluvias.

Acusó que hay una campaña de desinformación al señalar que el piloto del vuelo en el que regresaba de Guadalajara, Jalisco, aseguró por el altavoz de la aeronave que no podía aterrizar en el aeropuerto capitalino porque había un “cráter”.

