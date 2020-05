AMLO: sin elementos, para juzgar a Calderón

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en la investigación que lleva a cabo el gobierno de Estados Unidos en contra del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna no hay elementos que involucren al expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

Empero, aseguró: “Lo que puede pasar es que en las declaraciones de García Luna se implique a Calderón, y eso sería otra cosa, pero hasta ahora no hay elementos, que sepa, que con el caso de García Luna se pueda implicar y juzgar al expresidente Calderón”.

En conferencia de prensa, el Mandatario señaló que los expresidentes sólo podrán ser enjuiciados si así lo piden los ciudadanos por medio de una consulta.

Como respuesta, Calderón Hinojosa dijo que la justicia no es un asunto de consultas, sino de pruebas y leyes, y que si la Fiscalía General de la República tiene pruebas de que ha cometido algún delito, que proceda, pero si no es así, no hay consulta que valga, y le exigió respetar sus derechos.

“Señor Presidente, agradezco su buena intención, pero la justicia no es un asunto de consultas, sino de pruebas y de leyes. Si la Fiscalía tiene pruebas de que he cometido algún delito, adelante, que proceda. Pero si no es así, no hay consulta que valga. Respete mis derechos”, posteó en un mensaje.

Además, le sugiere concentrarse en la pandemia del Covid-19, que es la mayor amenaza para la humanidad en este siglo, y en la terrible recesión económica que viene, que es la peor en el México moderno.

“Acerca de abrir nosotros una investigación en contra del expresidente Calderón, tendría que ser a partir de una consulta ciudadana, y no sólo para su caso, sino que se le pregunte a la gente, o que los ciudadanos lo demanden, sobre el abrir juicios a los expresidentes del periodo neoliberal, de Salinas a Peña, pasando por Zedillo, Fox, pero eso lo tendría que decidir la gente”, dijo.

El titular del Ejecutivo consideró que el debate en torno al expresidente Calderón es porque el político michoacano está participando en la vida política del país.

“¿Qué es lo que hay ahora? Un debate sobre este tema, en mi opinión producto de que el expresidente Calderón, en uso de sus derechos, está participando en política, y eso genera una reacción y eso enrarece el ambiente, pero yo creo que debemos actuar con responsabilidad, no hacer juicios sumarios”.

Añadió que si el gobierno de Estados Unidos solicita información de Calderón, la entregará en el marco de convenios de colaboración.

Garantizó que su administración actuará siempre con rectitud, “aunque se trate de nuestro adversario; aunque, entre otras cosas, el expresidente Calderón nos haya robado la Presidencia”.