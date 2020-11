El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en México no se impondrá el autoritarismo para atender la pandemia por Covid-19 y resaltó que él usaría cubrebocas solo para corresponder a la gente.

“Si yo algún día me pongo cubrebocas, sería por la gente, por respeto a la gente, no me pongo porque guardo distancia y el doctor me ha dicho que no es necesario si no estoy infectado.

“Hay que ponérselo para no infectar a otras personas, bueno, pero me lo pondría porque veo en la calle la gran responsabilidad de la gente, sin saber a ciencia acierta si ayuda o no ayuda, todos con su cubrebocas, todos; este es un pueblo extraordinario, por eso a un lado el autoritarismo”, expresó en su conferencia mañanera.



López Obrdaor refirió que en el país no han sido necesarias medidas coercitivas para atender la epidemia provocada por el SarsCoV2, esto, debido a que la población

es muy consciente y responsable.

También lee: Detentes, caldos, mole y no mentir: los remedios de los políticos contra el Covid-19

“Se tiene la mala costumbre de decir párate, siéntate, camina y no, nuestro pueblo es muy consciente y responsable, si hemos podido enfrentar la pandemia sin mayores daños ha sido por la gente, sin embargo, hay quienes quisieran que se desmovilizara por completo el pueblo, que no se hiciera nada.

“No se acuerdan de los carteles que paramos que eran de terror, de no lo vas a volver a ver porque te vas a ir al hoyo, o sea, así, solamente – lo digo con respeto –, en Europa, porque el toque de queda, las medidas coercitivas, nosotros no vamos a eso, porque tenemos un pueblo extraordinario, y consciente”, agregó.

Sobre el Buen Fin, López Obrador adelantó que este miércoles asistirá el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López, así como los dirigentes de organismos empresariales para explicar de qué manera se llevará a cabo este fin de semana de rebajas en diferentes productos, además señaló que a los trabajadores del Estado se les adelantará su aguinaldo.

“Precisamente mañana vamos a dar a conocer lo del Buen Fin, va a estar aquí el presidente de la Concanaco y van a estar los miembros del gabinete que tienen que

ver con la economía, representantes del sector empresarial porque se va a hacer el anuncio de este programa, plan para que se pueda impulsar el consumo de reactivar la economía, el comercio, empleo, que tiene ese propósito, para ese fin y anunciar que para un buen fin se van a dar por anticipado en su momento los aguinaldos, la parte proporcional del aguinaldo a todos los trabajadores del servicio del estado”, dijo.

También lee: ¿Por qué el Gobierno no usa la coerción en plena pandemia, según López-Gatell?

Con respecto a las aglomeraciones que puede causar el Buen Fin, el Presidente destacó que el evento se llevará a cabo con protocolos sanitarios y convocó a la población a actuar de manera responsable, así como a los dueños de los negocios; sin embargo, dijo confiar plenamente en el pueblo.

“Estoy seguro que no vamos a tener ningún problema de contagio, le tengo mucha confianza al pueblo, la gente es muy responsable, en México se está viviendo un momento estelar por el grado de conciencia adquirido por nuestro pueblo, hay que dejar a la gente que siga actuando de manera responsable y viene Buen fin.

“Habrán medidas sanitarias, protocolos, creo que todos nos vamos a seguir cuidando, eso es lo más importante, porque en situaciones como esta el afán autoritario busca limitar, nosotros tenemos que ejercer libertades de manera responsable, y vamos avanzando, saliendo y vamos a continuar así”, indicó.



La pandemia de #COVID19 está activa, no debemos relajar las medidas. Conferencia matutina. https://t.co/bwYrxW0Mg5 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 3, 2020

ed